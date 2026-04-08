Вдоль велодорожки в Саржином Яру появится ограждение (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
В СКП «Харьковзеленстрой» рассказали, что в Саржином Яру продолжаются работы по озеленению территории.
В частности, сегодня, 8 апреля, коммунальщики высадили более 150 саженцев бирючины.
«Эти растения быстро растут и вскоре создадут живописное ограждение вдоль велодорожки», – добавили на предприятии.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в сквере возле Зеркальной струи расцвели тюльпаны. Фото опубликовала пресс-служба Центрального парка. А ранее в Центральном парке расцвела белая магнолия. Первые цветы появились на деревцах в Ретро-парке. Там ожидают, что растения вокруг Озера раскроют белые, розовые и фиолетовые бутоны.
- Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: квіти, коммунальщики, озеленение, саржин яр;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 11:04;