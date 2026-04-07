Где в Харькове уже распустились тюльпаны (фото)

В сквере возле Зеркальной струи расцвели тюльпаны. Фото опубликовала пресс-служба Центрального парка.

«Похоже, здесь солнце прогрело землю сильнее других участков. Там бутоны только набухают», — говорится в сообщении.

Напомним, в Центральном парке расцвела белая магнолия. Первые цветы появились на деревцах в Ретро-парке. Там ожидают, что растения вокруг Озера раскроют белые, розовые и фиолетовые бутоны.

Отметим, похолодание и заморозки идут на Харьковщину. Синоптик Наталья Диденко уточнила: ориентировочно, потепление ожидается с 14-15 апреля.