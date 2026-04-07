Где в Харькове уже распустились тюльпаны (фото)
Фото: Центральный парк
В сквере возле Зеркальной струи расцвели тюльпаны. Фото опубликовала пресс-служба Центрального парка.
«Похоже, здесь солнце прогрело землю сильнее других участков. Там бутоны только набухают», — говорится в сообщении.
Напомним, в Центральном парке расцвела белая магнолия. Первые цветы появились на деревцах в Ретро-парке. Там ожидают, что растения вокруг Озера раскроют белые, розовые и фиолетовые бутоны.
Отметим, похолодание и заморозки идут на Харьковщину. Синоптик Наталья Диденко уточнила: ориентировочно, потепление ожидается с 14-15 апреля.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, тюльпаны, центральный парк;
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 12:32;