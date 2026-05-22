Масштабные обыски в Харькове и пожары в лесах – итоги 22 мая

МГ «Объектив» напоминает главные новости 22 мая.

<br />

Правоохранители пришли по 50 адресам в городе и области. Разоблачили подпольное производство сигарет и сеть сбыта вейпов. Во время обысков изъяли нелегального товара более 37 млн ​​грн. В областной прокуратуре подчеркнули: продукция не проходила контроля, так что в ней могли быть токсичные примеси. При этом одни из самых активных потребителей – подростки. Производили контрафакт в подпольных цехах в Харькове и пригороде. Работа там шла в две смены. Торговали через почтовые сервисы. Ежемесячную прибыль этого картеля оценили более чем в 10 млн грн. Одновременно накрыли сеть сбыта электронных сигарет и жидкостей в них. Торговля проходила и вживую, и через телеграмм-каналы и интернет-ресурсы. О подозрении сообщили трем лицам.

Утром в городе произошел взрыв. Мэр Александр Бало сообщил «Суспільному» о двух раненых: обе женщины. Следом горсовет призвал жителей не выходить на улицу без необходимости. Всех попросили находиться в укрытиях и не приближаться к взрывоопасным или подозрительным предметам.

Огонь охватил 10 гектаров деревьев в Артемовском лесничестве. Слобожанский лесной офис проинформировал: спасатели и лесничие могут тушить пламя только на отдельных территориях – там, где это условно безопасно. В другой части того же лесничества горит еще 1,5 га насаждений. Там работает техника ГСЧС, пожар уже локализован.

Неизвестный «садовник» по своему вкусу обрезал рябины в Котлярчином Яру в Харькове. В КП «Харьковзеленстрой» сообщили о повреждении пяти молодых растений, недавно посаженных здесь в виде аллеи. Коммунальщики призвали горожан не быть равнодушными. Если кто-то уничтожает деревья – сделайте замечания или сразу обращайтесь в полицию.

Еще одна подземная школа заработала в Харьковской области. В безопасном пространстве могут учиться дети из поселка Савинцы и окрестных сел Изюмского района. В ХОВА сообщили: укрытие для школьников рассчитано более чем на 400 человек. Сейчас в Харьковской области действуют уже 23 подземные школы. Еще 13 строят.

Региональный центр гидрометеорологии опубликовал соответствующее предупреждение. Ветер достигнет 20 м/с. При этом значительное похолодание не предполагают – днем ​​будет до 28 градусов тепла. В воскресенье местами будет идти дождь, станет прохладнее — до +26.

МГ «Объектив» также сообщала 22 мая: