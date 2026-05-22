Live

Масштабные обыски в Харькове и пожары в лесах – итоги 22 мая

Оригинально 23:00   22.05.2026
Оксана Якушко
Масштабные обыски в Харькове и пожары в лесах – итоги 22 мая

МГ «Объектив» напоминает главные новости 22 мая.

Масштабные обыски провели в Харькове

Правоохранители пришли по 50 адресам в городе и области. Разоблачили подпольное производство сигарет и сеть сбыта вейпов. Во время обысков изъяли нелегального товара более 37 млн ​​грн. В областной прокуратуре подчеркнули: продукция не проходила контроля, так что в ней могли быть токсичные примеси. При этом одни из самых активных потребителей – подростки. Производили контрафакт в подпольных цехах в Харькове и пригороде. Работа там шла в две смены. Торговали через почтовые сервисы. Ежемесячную прибыль этого картеля оценили более чем в 10 млн грн. Одновременно накрыли сеть сбыта электронных сигарет и жидкостей в них. Торговля проходила и вживую, и через телеграмм-каналы и интернет-ресурсы. О подозрении сообщили трем лицам.

Чрезвычайная ситуация в Барвенково

Утром в городе произошел взрыв. Мэр Александр Бало сообщил «Суспільному» о двух раненых: обе женщины. Следом горсовет призвал жителей не выходить на улицу без необходимости. Всех попросили находиться в укрытиях и не приближаться к взрывоопасным или подозрительным предметам.

Леса горят на Харьковщине

Огонь охватил 10 гектаров деревьев в Артемовском лесничестве. Слобожанский лесной офис проинформировал: спасатели и лесничие могут тушить пламя только на отдельных территориях – там, где это условно безопасно. В другой части того же лесничества горит еще 1,5 га насаждений. Там работает техника ГСЧС, пожар уже локализован.

Пять рябин повредил неизвестный в Котлярчином Яру

Неизвестный «садовник» по своему вкусу обрезал рябины в Котлярчином Яру в Харькове. В КП «Харьковзеленстрой» сообщили о повреждении пяти молодых растений, недавно посаженных здесь в виде аллеи. Коммунальщики призвали горожан не быть равнодушными. Если кто-то уничтожает деревья – сделайте замечания или сразу обращайтесь в полицию.

Новую подземную школу открыли в Савинцах

Еще одна подземная школа заработала в Харьковской области. В безопасном пространстве могут учиться дети из поселка Савинцы и окрестных сел Изюмского района. В ХОВА сообщили: укрытие для школьников рассчитано более чем на 400 человек. Сейчас в Харьковской области действуют уже 23 подземные школы. Еще 13 строят.

Грозу, град и шквал прогнозируют в субботу

Региональный центр гидрометеорологии опубликовал соответствующее предупреждение. Ветер достигнет 20 м/с. При этом значительное похолодание не предполагают – днем ​​будет до 28 градусов тепла. В воскресенье местами будет идти дождь, станет прохладнее — до +26.

МГ «Объектив» также сообщала 22 мая: 

  1. Масштабный пожар в Харькове: что горит на Холодной горе (видео) (обновлено)
  2. «Уже долетают FPV, какие туйки?»: харьковчане не сдерживались с архитекторами
  3. Трамваи и троллейбусы изменят маршрут 23 мая в некоторых районах Харькова
Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Уже долетают FPV, какие туйки?»: харьковчане не сдерживались с архитекторами
«Уже долетают FPV, какие туйки?»: харьковчане не сдерживались с архитекторами
22.05.2026, 19:19
Масштабный пожар в Харькове: что горит на Холодной горе (видео) (обновлено)
Масштабный пожар в Харькове: что горит на Холодной горе (видео) (обновлено)
22.05.2026, 21:29
Враг дважды ударил БпЛА по Харькову: что известно (дополнено)
Враг дважды ударил БпЛА по Харькову: что известно (дополнено)
22.05.2026, 15:58
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилеты» БпЛА в городе
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилеты» БпЛА в городе
22.05.2026, 22:00
Град, гроза и шквал. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области
Град, гроза и шквал. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области
22.05.2026, 20:13
Масштабные обыски в Харькове и пожары в лесах – итоги 22 мая
Масштабные обыски в Харькове и пожары в лесах – итоги 22 мая
22.05.2026, 23:00

Новости по теме:

22.05.2026
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилеты» БпЛА в городе
21.05.2026
FPV-дроны на окружной, сбили подростков, Харьков в вышиванке – итоги 21 мая
21.05.2026
Новости Харькова — главное за 21 мая: удары FPV по окружной, День вышиванки
20.05.2026
Бизнесмены-иностранцы и школьный вальс в Харькове – итоги 20 мая
20.05.2026
Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу, ситуация на фронте


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Масштабные обыски в Харькове и пожары в лесах – итоги 22 мая», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 22 мая.".