Более полусотни обысков: на Харьковщине «накрыли» подпольные цеха, подробности

Общество 13:46   22.05.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители разоблачили на Харьковщине подпольное производство сигарет и сеть сбыта вейпов. Отмечается, что изъяли контрафакта более чем на 37 млн ​​грн.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: на прошлой неделе провели более полусотни обысков в городе и области.

«Прекращена деятельность полноценного подпольного производства табачных изделий в Харькове и пригороде. Незаконные цеха работали фактически непрерывно — в две смены, обеспечивая стабильное изготовление контрафактных сигарет и их дальнейшее распространение по всей территории Украины через почтовые сервисы», — рассказали правоохранители.

Изьято: более 120 тысяч пачек сигарет; три производственных станка; около 1,2 млн гильз; почти 400 кг табака; упаковочные материалы и полиграфическая продукция; компьютерной техники и 26 тысяч долларов.

«Ориентировочная стоимость изъятого имущества и продукции составляет около 22 млн гривен. По предварительным данным, ежемесячная прибыль составляла от 10 до 12 млн гривен», — установило следствие.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Параллельно правоохранители разоблачили организованную сеть сбыта электронных сигарет и жидкостей к ним, которая действовала через торговые точки в Харькове и области, а также через интернет-ресурсы, в частности Telegram-каналы.

«Контрафактная продукция реализовывалась без лицензий и разрешительных документов, а основными потребителями нередко становились молодые люди. Изъято около 35 тыс. единиц контрафактной продукции на ориентировочную сумму почти 15 млн гривен», — уточнили в прокуратуре.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили: вручили подозрения уже 10 фигурантам. Следственные действия проводились в рамках досудебных расследований по ч. 3 ст. 28 ч. ч.1, 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку в целях сбыта подакцизных товаров), ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УКУ.

Сейчас правоохранители устанавливают полный круг причастных лиц, а также каналы поставок и сбыта незаконной продукции.

Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории
22.05.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилет» БпЛА на окраине
22.05.2026, 14:20
На окраине Харькова зафиксировали «прилет» БпЛА
22.05.2026, 13:23
Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области
21.05.2026, 19:40
Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
21.05.2026, 17:47
Гроза, дождь, град, шквал: опасно будет в Харькове и области в субботу
22.05.2026, 14:44

