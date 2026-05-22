Понад пів сотні обшуків: на Харківщині “накрили” підпільні цехи, подробиці

Правоохоронці викрили на Харківщині підпільне виробництво сигарет та мережу збуту вейпів. Зазначається, що вилучили контрафакту на понад 37 млн грн.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: минулого тижня провели понад пів сотні обшуків у місті та області.

“Так, припинено діяльність повноцінного підпільного виробництва тютюнових виробів у Харкові та передмісті. Незаконні цехи працювали фактично безперервно — у дві зміни, забезпечуючи стабільне виготовлення контрафактних сигарет та їх подальше розповсюдження по всій території України через поштові сервіси”, – розповіли правоохоронці.

Вилучено: понад 120 тисяч пачок сигарет; три виробничі станки; близько 1,2 млн гільз; майже 400 кг тютюну; пакувальні матеріали та поліграфічну продукцію; комп’ютерну техніку та 26 тисяч доларів.

“Орієнтовна вартість вилученого майна та продукції становить близько 22 млн гривень. За попередніми даними, щомісячний прибуток складав від 10 до 12 млн гривень”, – встановило слідство.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Паралельно правоохоронці викрили організовану мережу збуту електронних сигарет і рідин до них, яка діяла через торговельні точки у Харкові та області, а також через інтернет-ресурси, зокрема телеграм-канали.

“Контрафактна продукція реалізовувалася без ліцензій та дозвільних документів, а основними споживачами нерідко ставала молодь. Вилучено близько 35 тис. одиниць контрафактної продукції на орієнтовну суму майже 15 млн гривень”, – уточнили в прокуратурі.

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили: вже 10 фігурантам повідомили про підозру. Слідчі дії проводилися в межах досудових розслідувань за ч. 3 ст. 28 ч. ч.1, 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

Зараз правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб, а також канали постачання та збуту незаконної продукції.