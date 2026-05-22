Live

Понад пів сотні обшуків: на Харківщині “накрили” підпільні цехи, подробиці

Суспільство 13:46   22.05.2026
Вікторія Яковенко
Понад пів сотні обшуків: на Харківщині “накрили” підпільні цехи, подробиці Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили на Харківщині підпільне виробництво сигарет та мережу збуту вейпів. Зазначається, що вилучили контрафакту на понад 37 млн грн.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили: минулого тижня провели понад пів сотні обшуків у місті та області.

“Так, припинено діяльність повноцінного підпільного виробництва тютюнових виробів у Харкові та передмісті. Незаконні цехи працювали фактично безперервно — у дві зміни, забезпечуючи стабільне виготовлення контрафактних сигарет та їх подальше розповсюдження по всій території України через поштові сервіси”, – розповіли правоохоронці.

Вилучено: понад 120 тисяч пачок сигарет; три виробничі станки; близько 1,2 млн гільз; майже 400 кг тютюну; пакувальні матеріали та поліграфічну продукцію; комп’ютерну техніку та 26 тисяч доларів.

“Орієнтовна вартість вилученого майна та продукції становить близько 22 млн гривень. За попередніми даними, щомісячний прибуток складав від 10 до 12 млн гривень”, – встановило слідство.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Паралельно правоохоронці викрили організовану мережу збуту електронних сигарет і рідин до них, яка діяла через торговельні точки у Харкові та області, а також через інтернет-ресурси, зокрема телеграм-канали.

“Контрафактна продукція реалізовувалася без ліцензій та дозвільних документів, а основними споживачами нерідко ставала молодь. Вилучено близько 35 тис. одиниць контрафактної продукції на орієнтовну суму майже 15 млн гривень”, – уточнили в прокуратурі.

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили: вже 10 фігурантам повідомили про підозру. Слідчі дії проводилися в межах досудових розслідувань за ч. 3 ст. 28 ч. ч.1, 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 2 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів), ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

Зараз правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб, а також канали постачання та збуту незаконної продукції.

подпольные цеха на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
подпольные цеха на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
подпольные цеха на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
подпольные цеха на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Понад два десятки п’яних водіїв спіймали на дорогах копи за добу

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ліс горить на Харківщині: вогонь гасять лише у доступних місцях (відео)
Ліс горить на Харківщині: вогонь гасять лише у доступних місцях (відео)
22.05.2026, 14:17
Понад пів сотні обшуків: на Харківщині “накрили” підпільні цехи, подробиці
Понад пів сотні обшуків: на Харківщині “накрили” підпільні цехи, подробиці
22.05.2026, 13:46
Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 боїв на Харківщині: де було складніше
Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 боїв на Харківщині: де було складніше
22.05.2026, 08:04
Про наслідки “прильотів” у Харківській області повідомив Синєгубов
Про наслідки “прильотів” у Харківській області повідомив Синєгубов
22.05.2026, 08:44
Троє людей постраждали за добу в побутових пожежах – дані ДСНС
Троє людей постраждали за добу в побутових пожежах – дані ДСНС
22.05.2026, 07:43
Невідомий пошкодив дерева у Харкові: комунальники звернулись до містян
Невідомий пошкодив дерева у Харкові: комунальники звернулись до містян
22.05.2026, 13:05

Новини за темою:

27.04.2026
Підпільний цех «накрили» у Харкові: що там виготовляли (фото, відео)
29.01.2026
Нелегальний цех знайшли на Харківщині: що там виготовляли (фото, відео)
30.07.2025
Понад 85 тисяч цигарок виготовили нелегально під Харковом
14.07.2025
Масштабне виробництво фальшивих акцизів в Коротичі: фігурантів арештували
04.03.2025
На Харківщині «накрили» підпільний цех із алкоголем на 25 млн грн – ДПСУ 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Понад пів сотні обшуків: на Харківщині “накрили” підпільні цехи, подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 13:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на Харківщині підпільне виробництво сигарет та мережу збуту вейпів. Зазначається, що вилучили контрафакту на понад 37 млн грн.".