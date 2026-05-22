Троє людей постраждали за добу в побутових пожежах – дані ДСНС
В облуправлінні ДСНС повідомили: за минулу добу рятувальники загасили 13 пожеж, три з них – почалися після російських обстрілів.
У Харкові FPV-дрон атакував вантажне авто – воно перекинулося і спалахнуло. Внаслідок удару загинув 40-річний водій.
“Село Розсохувате Ізюмського району: внаслідок атаки ворожого FPV-дрона сталася пожежа у покинутій господарчій споруді на площі 10 квадратних метрів. У селі Писарівка Богодухівського району після атаки БпЛА загорівся приватний будинок. Також ворожий ударний дрон влучив у дах приватного житлового будинку у Немишлянському районі міста Харкова. Рятувальники, які прибули до місця події, обстежили пошкоджені конструкції даху та горищного приміщення. Пожежі не було”, – зазначили рятувальники.
Також за добу вирували дві побутові пожежі. У Харкові в Індустріальному районі горів гараж на площі 100 квадратних метрів – постраждав його власник, який отримав опіки рук, намагаючись ліквідувати вогонь. Також у Барвінковому в Ізюмському районі горів житловий будинок та господарська споруда. Постраждали двоє людей.
Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 07:43;