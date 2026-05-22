Live

Троє людей постраждали за добу в побутових пожежах – дані ДСНС

Події 07:43   22.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє людей постраждали за добу в побутових пожежах – дані ДСНС

В облуправлінні ДСНС повідомили: за минулу добу рятувальники загасили 13 пожеж, три з них – почалися після російських обстрілів. 

У Харкові FPV-дрон атакував вантажне авто – воно перекинулося і спалахнуло. Внаслідок удару загинув 40-річний водій.

Село Розсохувате Ізюмського району: внаслідок атаки ворожого FPV-дрона сталася пожежа у покинутій господарчій споруді на площі 10 квадратних метрів. У селі Писарівка Богодухівського району після атаки БпЛА загорівся приватний будинок. Також ворожий ударний дрон влучив у дах приватного житлового будинку у Немишлянському районі міста Харкова. Рятувальники, які прибули до місця події, обстежили пошкоджені конструкції даху та горищного приміщення. Пожежі не було”, – зазначили рятувальники.

Також за добу вирували дві побутові пожежі. У Харкові в Індустріальному районі горів гараж на площі 100 квадратних метрів – постраждав його власник, який отримав опіки рук, намагаючись ліквідувати вогонь. Також у Барвінковому в Ізюмському районі горів житловий будинок та господарська споруда. Постраждали двоє людей.

Читайте також: Загиблий, двох копів ушпиталили: наслідки удару FPV-дронів по Кільцевій дорозі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 боїв на Харківщині: де було складніше
Генштаб ЗСУ повідомляє про 16 боїв на Харківщині: де було складніше
22.05.2026, 08:04
Новини Харкова — головне за 22 травня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 22 травня: як минула ніч
22.05.2026, 07:47
Сьогодні 22 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 травня 2026: яке свято та день в історії
22.05.2026, 06:00
Троє людей постраждали за добу в побутових пожежах – дані ДСНС
Троє людей постраждали за добу в побутових пожежах – дані ДСНС
22.05.2026, 07:43
Вибухи у Харкові ввечері 21 травня: Терехов повідомив, куди “прилетіло”
Вибухи у Харкові ввечері 21 травня: Терехов повідомив, куди “прилетіло”
21.05.2026, 21:32
FPV-дрони на кільцевій, збиті підлітки, Харків у вишиванці: підсумки 21 травня
FPV-дрони на кільцевій, збиті підлітки, Харків у вишиванці: підсумки 21 травня
21.05.2026, 23:26

Новини за темою:

06.05.2026
У ДСНС показали фото з місця ранкового «прильоту» в Харкові
29.08.2025
Пожежу в лісі на Харківщині намагаються загасити другу добу – ДСНС
26.08.2025
ДСНС: ворог ударив по будинку в Боровій – на місці “прильоту” почалася пожежа


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Троє людей постраждали за добу в побутових пожежах – дані ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 07:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні ДСНС повідомили: за минулу добу рятувальники загасили 13 пожеж, три з них – почалися після російських обстрілів. ".