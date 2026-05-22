Трое людей пострадали за сутки в бытовых пожарах – данные ГСЧС

В облуправлении ГСЧС сообщили: за минувшие сутки спасатели потушили 13 пожаров, три из них – начались после российских обстрелов.

В Харькове FPV-дрон атаковал грузовое авто – оно перевернулось и загорелось. В результате удара погиб 40-летний водитель.

«Село Россоховатое Изюмского района: в результате атаки вражеского FPV-дрона произошел пожар в заброшенной хозяйственной постройке на площади 10 квадратных метров. В селе Писаревка Богодуховского района после атаки БпЛА загорелся частный дом. Также вражеский ударный дрон попал в крышу частного жилого дома в Немышлянском районе Харькова. Прибывшие к месту происшествия спасатели обследовали поврежденные конструкции крыши и чердачного помещения. Пожара не было», – уточнили в ГСЧС.

Также за сутки бушевали два бытовых пожара. В Харькове в Индустриальном районе горел гараж на площади 100 квадратных метров – пострадал его владелец, который получил ожоги рук, пытаясь ликвидировать огонь. Также в Барвенково в Изюмском районе горел жилой дом и хозпостройка. Пострадали двое людей.