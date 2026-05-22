Генштаб ВСУ сообщает о 16 боях на Харьковщине: где было сложнее

Украина 08:04   22.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток украинские защитники отбили 16 штурмов оккупантов. Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

На севере региона зафиксировали десять столкновений. Бои шли вблизи Лимана, Вильчи, Синельниково, Волчанских Хуторов и в сторону Избицкого.

На Купянском направлении СОУ сдержали шесть атак ВС РФ в районе Куриловки, Ковшаровки, Новоплатоновки, Новоосиново и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 253 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 95 авиационных ударов, сбросив 288 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9655 дронов-камикадзе и осуществил 3285 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ведомстве.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
