Где шли бои в Харьковской области, рассказали в Генштабе
В течение минувших суток на Харьковщине враг атаковал позиции ВСУ десять раз на двух направлениях, пишут в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали шесть боев в районе Прилипки, Старицы, Лимана и Избицкого.
На Купянском – ВСУ отбили четыре штурма врага около Радьковки и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений. Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 99 авиационных ударов, сбросил 292 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9113 дронов-камикадзе и осуществил 3126 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 131 из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.
Также в ГШ обновили данные о потерях россиян:
- • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 08:07;