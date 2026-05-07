«Только за утро в Харькове повреждено более 50 домов» — Терехов (видео)

Записано 12:59   07.05.2026
Виктория Яковенко
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона констатирует: в городе тяжело с самого утра. Он рассказал о последствиях вражеских обстрелов.

«С самого начала было попадание в Холодногорский район, пострадали многоэтажные жилые дома, больница. Кроме этого, я только вернулся с «прилета». Это был «Шахед», который попал в Новобаварский район рядом с частными домами. Один поврежден очень серьезно. Очень много разрушений. Только за сегодняшнее утро в Харькове было повреждено более 50 жилых домов – это и частные, и многоэтажные, выбитые окна, разбитые крыши. Пострадали люди. Мы имеем девять человек, которые обратились за медицинской помощью. Некоторые люди сейчас находятся в больнице», – отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, о вражеском ударе по Харькову утром 7 мая информировал мэр Игорь Терехов.

Также взрыв слышали около 10:35. БпЛА атаковал Новобаварский район. Было известно о девяти пострадавших, среди них – дети. На месте «прилета» произошел пожар.

