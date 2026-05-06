«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове

Общество 11:00   06.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Украинский журналист Виталий Портников в интервью на YouTube-канале «Львів може більше» рассказал о проблеме в Харькове, которую он заметил, прогуливаясь по улицам города.

По его мнению, в Харькове стало намного меньше людей, если сравнивать с довоенным периодом.

«Это все же не те харьковские довоенные улицы. Это не львовские улицы. Это город, где меньше людей, чем ты ожидаешь их увидеть, вспоминая довоенный период. И для меня это огромная боль. И для меня то, как Харьков теперь с демографической точки зрения отличается от того же Днепра, для меня это очень неприятно», – сказал Портников.

«Спасает Харьков», уверен журналист, любовь жителей к своему городу. Он акцентировал: люди во многих других европейских странах наверняка уже давно уехали, если бы оказались в условиях, в которых живут харьковчане.

Как решить демографическую проблему и защитить город – вопрос нерешенный. И найти на него ответ – сложно, добавил Портников.

«Как Трамп не может найти ответа на вопрос, что ему сделать с Ираном, так я не знаю, как я защитил бы Харьков», – сказал журналист.

«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
