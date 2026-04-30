Трижды атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Лиман и Охримовка.
На Купянском направлении противник атаковал один раз в сторону Куриловки.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 41 атаку, отметил Генштаб ВСУ.
Напомним, в Харьковской области саперы уничтожили противотранспортную мину ПТМ-1. В Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования сообщили, что эта мина – разновидность боеприпасов, которая уничтожается на месте обнаружения. Так как она имеет механизм самоликвидации, который может сработать в любой момент. Как ее ликвидировали – смотрите здесь.
Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 16:41;