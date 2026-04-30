Трижды атаковал враг на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:41   30.04.2026
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Лиман и Охримовка.

На Купянском направлении противник атаковал один раз в сторону Куриловки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 41 атаку, отметил Генштаб ВСУ.

Напомним, в Харьковской области саперы уничтожили противотранспортную мину ПТМ-1. В Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования сообщили, что эта мина – разновидность боеприпасов, которая уничтожается на месте обнаружения. Так как она имеет механизм самоликвидации, который может сработать в любой момент. Как ее ликвидировали – смотрите здесь.

«Я откровенно ответил ему»: что спросил у Терехова харьковчанин во Львове
30.04.2026, 10:55
Взрыв авто возле АТБ в Харькове: утром был еще один взрыв, территория оцеплена
Взрыв авто возле АТБ в Харькове: утром был еще один взрыв, территория оцеплена
30.04.2026, 14:01
Новости Харькова — главное 30 апреля: удары по Богодуховщине, взрыв возле ТЦ
Новости Харькова — главное 30 апреля: удары по Богодуховщине, взрыв возле ТЦ
30.04.2026, 16:44
Возле ТЦ в Харькове сдетонировала взрывчатка: пострадал мужчина
Возле ТЦ в Харькове сдетонировала взрывчатка: пострадал мужчина
30.04.2026, 13:41
Ряд краж произошел в одном из районов Харькова: задержали ли подозреваемого
Ряд краж произошел в одном из районов Харькова: задержали ли подозреваемого
30.04.2026, 13:45
Новости по теме:

29.04.2026
Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
28.04.2026
Враг сегодня не атаковал на Купянщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
27.04.2026
DeepState снова сообщает о продвижении РФ на Харьковщине
25.04.2026
«Прилеты» и паника в Богодухове, защита «скорых» – обзор фронта (видео)
25.04.2026
Где атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00


