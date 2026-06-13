Тело пожилого мужчины нашли возле автостанции в Харькове: полиция разбирается

Полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины в Индустриальном районе.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 13 июня получили уведомление о том, что вблизи автостанции по проспекту Героев Харькова на земле без признаков жизни лежит человек.

«Правоохранители провели осмотр места происшествия и установили личность погибшего мужчины: им оказался 73-летний житель города. Сейчас сотрудники полиции опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего», — отметили в полиции.

Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений.

Напомним, 1 июня в метро Харькова умер мужчина. Это произошло в переходе на станции «Холодная гора», сообщали в Telegram-каналах около 16:30. Как рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская, по словам очевидцев, мужчина потерял сознание. Прохожие вызвали «скорую», но он умер до приезда медиков. На теле мужчины видимых признаков насильственной смерти нет.