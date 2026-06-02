19-летний упал с крыши дома в Харькове: мужчина погиб, подробности от полиции

В ГУ Нацполиции в Харьковской области устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Киевском районе города.

Правоохранители говорят: 2 июня около 10:50 получили сообщения от медиков о том, что с крыши трехэтажного жилого дома упал мужчина, выполнявший ремонтные работы.

«На адрес немедленно был направлен наряд полиции. Личность погибшего установлена. Им оказался 19-летний мужчина. Информация зарегистрирована в установленном порядке. Сейчас идет проверка всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», — отметили в полиции.

Видео: Женя Зуб

Напомним, накануне, 1 июня, в метро Харькова умер мужчина. Это произошло в переходе на станции «Холодная гора», сообщали в Telegram-каналах около 16:30. Как рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская, по словам очевидцев, мужчина потерял сознание. Прохожие вызвали «скорую», но он умер до приезда медиков. На теле мужчины видимых признаков насильственной смерти нет.