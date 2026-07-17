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На 15 лет «сядет» охранница лицея, которая наводила удары по Харькову – СБУ

Общество 16:00   17.07.2026
Виктория Яковенко
На 15 лет «сядет» охранница лицея, которая наводила удары по Харькову – СБУ Фото: Владислав Абдула

Приговор получила охранница лицея. Правоохранители доказали, что она была агентом РФ и наводила удары по Харькову.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в поле зрения оккупантов женщина попала из-за своих прокремлевских комментариев в чатах Telegram-каналов.

«После установления контакта с рф предательница отслеживала для российских спецслужб сведения о местах наибольшего сосредоточения личного состава и техники Сил обороны. Также агент фиксировала последствия ударов по областному центру и «отчитывалась» о них куратору из рф для подготовки новых и корректировки повторных атак», — выяснили силовики.

Чтобы выполнить задачу РФ, фигурантка объезжала город, пытаясь обнаружить оборонные заводы и цеха, по которым оккупанты готовили серию ударов, добавили в СБУ. Также женщина завуалированно выспрашивала информацию у знакомых.

В то же время она распространяла в Telegram-каналах высказывания в поддержку кремлевского режима и призывы к захвату Харькова, отметили правоохранители.

Во время обысков у нее нашли смартфон с доказательствами. Женщину признали виновной в госизмене и оправдывании вооруженной агрессии РФ. Она проведет в тюрьме 15 лет.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 16:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получила охранница лицея. Правоохранители доказали, что она была агентом РФ и наводила удары по Харькову.".