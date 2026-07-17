Пожар в центре Харькова: горел двухэтажный дом

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что сегодня, 17 июля в 07:16 получили сообщение о пожаре в центре Харькова.

Как оказалось, загорелся двухэтажный дом в Основянском районе.

«К моменту прибытия подразделений ГСЧС горели бытовые вещи на первом этаже на площади десять квадратных метров. На месте происшествия работали около 20 спасателей и пять единиц техники ГСЧС», – пишут в сообщении.

В 09:45 пожар удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших, причину возникновения возгорания еще устанавливают, добавили спасатели.