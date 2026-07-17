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Пожар в центре Харькова: горел двухэтажный дом

Происшествия 10:25   17.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пожар в центре Харькова: горел двухэтажный дом

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что сегодня, 17 июля в 07:16 получили сообщение о пожаре в центре Харькова.

Как оказалось, загорелся двухэтажный дом в Основянском районе.

Пожар в Основянском районе 17 июля

«К моменту прибытия подразделений ГСЧС горели бытовые вещи на первом этаже на площади десять квадратных метров. На месте происшествия работали около 20 спасателей и пять единиц техники ГСЧС», – пишут в сообщении.

Пожар в Основянском районе 17 июля

В 09:45 пожар удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших, причину возникновения возгорания еще устанавливают, добавили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 10:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что сегодня, 17 июля в 07:16 получили сообщение о пожаре в центре Харькова.".