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Переулок Шекспира в Харькове будет перекрыт до 31 июля

Общество 07:15   17.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Переулок Шекспира в Харькове будет перекрыт до 31 июля Фото: ХГС

Движение транспорта будет запрещено от улицы Шекспира до улицы 23 Августа до 20:00 31 июля, передает пресс-служба мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с увеличением объемов работ по реконструкции тепломагистрали. Ранее движение планировалось открыть 15 июля», – уточнили в горсовете.

Объехать закрытый участок можно близлежащими ул. 23 августа, ул. Клочковской и другими, добавили в мэрии.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что знаменитые часы убрали из Саржиного яра в Харькове. Работы являются вынужденными — механизм начал давать сбой из-за недавнего российского удара неподалеку, сообщили в пресс-службе СКП «Харьковзеленстрой».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта будет запрещено от улицы Шекспира до улицы 23 Августа до 20:00 31 июля, передает пресс-служба мэрии.".