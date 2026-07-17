Переулок Шекспира в Харькове будет перекрыт до 31 июля

Движение транспорта будет запрещено от улицы Шекспира до улицы 23 Августа до 20:00 31 июля, передает пресс-служба мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с увеличением объемов работ по реконструкции тепломагистрали. Ранее движение планировалось открыть 15 июля», – уточнили в горсовете.

Объехать закрытый участок можно близлежащими ул. 23 августа, ул. Клочковской и другими, добавили в мэрии.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что знаменитые часы убрали из Саржиного яра в Харькове. Работы являются вынужденными — механизм начал давать сбой из-за недавнего российского удара неподалеку, сообщили в пресс-службе СКП «Харьковзеленстрой».