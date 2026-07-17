Провулок Шекспіра у Харкові буде перекритий до 31 липня

Рух транспорту буде заборонений від вулиці Шекспіра до вулиці 23 Серпня до 20:00 31 липня, передає пресслужба мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано зі збільшенням обсягів робіт з реконструкції тепломагістралі. Раніше рух планувалося відкрити 15 липня”, – уточнили в міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. 23 Серпня, вул. Клочківською та іншими.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що знаменитий годинник прибрали із Саржиного яру в Харкові. Роботи є вимушеними — механізм почав давати збій через нещодавній російський удар неподалік, повідомили у пресслужбі СКП «Харківзеленбуд».