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Провулок Шекспіра у Харкові буде перекритий до 31 липня

Суспільство 07:15   17.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Провулок Шекспіра у Харкові буде перекритий до 31 липня Фото: ХМР

Рух транспорту буде заборонений від вулиці Шекспіра до вулиці 23 Серпня до 20:00 31 липня, передає пресслужба мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано зі збільшенням обсягів робіт з реконструкції тепломагістралі. Раніше рух планувалося відкрити 15 липня”, – уточнили в міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. 23 Серпня, вул. Клочківською та іншими.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що знаменитий годинник прибрали із Саржиного яру в Харкові. Роботи є вимушеними — механізм почав давати збій через нещодавній російський удар неподалік, повідомили у пресслужбі СКП «Харківзеленбуд».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 07:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту буде заборонений від вулиці Шекспіра до вулиці 23 Серпня до 20:00 31 липня, передає пресслужба мерії.".