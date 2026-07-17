Новини Харкова — головне 17 липня: в області спізнюються електрички

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07:45

Три приміські потяги спізнюються на Харківщині на півтори години

В АТ «Укрзалізниця» розповіли, що через ситуацію у сфері безпеки на Харківщині затримуються деякі електрички.

Так на півтори години затримуються такі рейси:

№6683 Мерефа – Берестин

№6682 Власівка – Харків-Пасажирський

№6684 Берестин – Харків-Пасажирський

МГ “Об’єктив” також повідомляла, що рух транспорту буде заборонений від вулиці Шекспіра до вулиці 23 Серпня до 20:00 31 липня, передає пресслужба мерії. Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано зі збільшенням обсягів робіт із реконструкції тепломагістралі. Раніше рух планувалося відкрити 15 липня, уточнили у міськраді. Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. 23 Серпня, вул. Клочківською та іншими, додали в мерії.