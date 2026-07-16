Новини Харкова — головне 16 липня: нічні удари по місту

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07:22

Вночі РФ влучила по будинку та парку – які руйнування

Вночі 16 липня росіяни вдарили по трьох районах Харкова – Київському, Шевченківському та Немишлянському. Ворог атакував місто ударними БпЛА. За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог бив по Харкову «Шахедами». Відомо, що у Немишлянському районі прилетіло по гаражному кооперативу та будинку.

«Внаслідок «прильоту» спалахнула господарська споруда на території приватного домоволодіння», – уточнює начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Шевченківському – “приліт” зафіксували на території парку.

«Внаслідок удару пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти», – додав Терехов.

Подробиць про удар по Київському району наразі немає.