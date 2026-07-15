FPV атакують квартири Харкова, удар КАБом, побиття дитини — підсумки 15 липня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 15 липня.

Усі “прильоти” зафіксували в Київському районі. За даними мера Ігоря Терехова, було три дрони. І якщо перший впав біля житлового будинку, то ще два влетіли у квартири багатоповерхівок. Один з них, попередньо, не вибухнув. Другий FPV, як розповіли в облуправлінні ДСНС, вибухнув у квартирі на шостому поверсі 12-поверхового будинку, спричинивши пожежу. У сусідніх помешканнях вилетіли шибки. Внаслідок дронових атак про постраждалих не повідомляли. А от після “прильоту” КАБа о 15:20 допомога медиків знадобилася вісьмом людям. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, трьох постраждалих ушпиталили у важкому стані. У ще чотирьох людей незначні поранення, вони також у лікарні. Також по допомогу звернувся 16-річний хлопець. Пошкоджень зазнали цивільна адміністративно-виробнича будівля, ангар та сім автівок.

<br />

Це сталося на ґрунтовій дорозі поблизу села Юріївка. Троє працівників місцевого РЕМ — 30-річний та двоє 52-річних чоловіків — їхали на службовій «Ниві» виконувати робоче завдання, повідомили в обленерго. Внаслідок влучання легковик вигорів вщент, але самі енергетики встигли вибратися та відбулися легкими ушкодженнями.

Очевидиця стверджувала, що матір неодноразово підіймала руку на сина. Особисто розібратися у цій ситуації пообіцяв керівник облпрокуратури Юрій Папуша. З’ясувалося, що безробітна 48-річна жінка разом із трьома дітьми та своєю матір’ю мешкає у двох кімнатах комуналки у Шевченківському районі. Окрім постраждалого хлопчика, жінка виховує 12-річного сина з розладом аутистичного спектра та 9-річну доньку. Батько двох старших дітей помер, а батько наймолодшого проживає окремо. Матір на початку року вже притягали до адмінвідповідальності за те, що жодного разу не привела молодшого сина на обов’язковий медогляд. Наразі проти жінки відкрили кримінальну справу за злісне невиконання батьківських обов’язків, а всіх трьох дітей тимчасово помістили до лікарні з метою обстеження.

Нацполіція Харківщини підбила проміжні підсумки спецоперації «Джентльмени». Її мета — перекрити канали незаконного обігу нарковмісних рослин. Оперативники провели 74 обшуки у регіоні. Окрім плантацій конопель та снодійного маку, у ділків знайшли психотропні гриби, ЛСД та мефедрон. 12 фігурантів уже затримали, суд відправив їх під варту. Операція “Джентльмени” була всеукраїнською. За попередніми оцінками, наркоділкам завадили заробити понад 60 мільйонів гривень.

В «Укрзалізниці» розповіли “Суспільному”, що відправили тестовий рейс, але пасажири викупили всього від трьох до шести відсотків квитків. Ганяти напівпорожній потяг із десяти вагонів в умовах дефіциту техніки визнали невигідним. Дістатися Кременчука харків’яни можуть прохідними одеськими поїздами, а вивільнені вагони вже відправили на маршрути з Харкова до Львова та Одеси.