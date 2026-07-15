Вибух у Харкові: по місту вдарив КАБ, постраждалі (доповнюється)

Близько 15:20 у Харкові було чутно вибух.

Доповнено о 15:44. Про девʼятьох постраждалих внаслідок удару КАБ інформує мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 15:41. Вже відомо про трьох постраждалих внаслідок удару КАБ у Київському районі, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Медики надають необхідну допомогу.

Доповнено о 15:29. Наразі відомо про одного постраждалого, уточнює мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 15:28. Внаслідок удару КАБ по місту є постраждалі. Їх кількість і стан уточнюються, пише мер Харкова Ігор Терехов.

15:21. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання КАБ по Київському району міста.

Про пуски КАБ на Харківщину у Повітряних силах ЗСУ попереджали о 15:13.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, армія РФ з короткими перервами атакує Харків БпЛА. Усі «прильоти» в Київському районі. Спершу влучання зафіксували біля житлового будинку. Обійшлося без постраждалих. Потім ворожий дрон влетів у квартиру в багатоповерховому будинку, інформував мер Ігор Терехов. Постраждалих та пожежі не було, уточнював начальник ХОВА Олег Синєгубов. Після цього БпЛА знову влучил у багатоквартирний будинок. На місці сталася пожежа.