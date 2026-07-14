Суперапарат для лікування раку, дрони вже залітають у вікна: підсумки 14 липня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 14 липня.

Сучасний апарат вартістю близько 60 млн грн регіон отримав від Мінздоров’я. Під це високотехнологічне обладнання обласним коштом підготували захисний бункер із безперебійним живленням на випадок блекаутів. Планове лікування пацієнтів розпочнеться найближчими днями. Як зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов, у вересні в онкоцентрі також планують встановити власний розміточний комп’ютерний томограф, й тоді весь комплекс послуг – і з діагностики, і з лікування – безоплатно надаватимуть в одному місці. Директор онкоцентру Віктор Лихман наголосив, що новий лінійний прискорювач дозволить впливати на пухлини значно точніше.

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Роботи йдуть з випередженням графіка, тому до вже передбачених на цей рік 300 млн грн проситимуть дофінансування у 250 млн, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Тобто загалом планують витратити понад пів мільярда. Підземна лікарня площею понад 3 тисячі квадратних метрів — це споруда подвійного призначення, в якій будуть операційні та сучасне діагностичне обладнання. За словами Синєгубова, повністю завершити цей підземний проєкт планують до кінця серпня 2027 року. Першу чергу зводять коштом програми підтримки України від ЄС Ukraine Facility.

Загинула 50-річна жінка. З пораненнями ушпиталили її свекруху, ще троє людей — дві жінки та чоловік — зазнали гострого стресу, повідомили в облпрокуратурі. Військові РФ також тероризували Харків. Близько 10:00 по Слобідському району прилетів дрон-ракета “Бандероль”. А вдень безпілотники атакували Шевченківський район. О 14:00 один з них впав біля АЗС, а близько 16:00 ще один дрон влетів у вікно квартири на третьому поверсі багатоповерхівки. Мер Ігор Терехов написав про пожежу. Відомо про одну постраждалу людину.

За даними слідства, посадовець «Центренерго» у змові з приватними постачальниками закупив для енергооб’єктів старі неякісні труби замість нових. Щоб приховати обман, ділки нанесли на продукцію фальшиве маркування, а «зекономлені» 10,4 млн грн розділили між собою. Експерти наголошують: використання такого брухту могло загрожувати стабільній роботі ТЕС під час опалювального сезону. Наразі трьом фігурантам уже оголосили про підозру. Якщо їхню провину доведуть у суді, їм загрожує до 12 років ув’язнення.

У соцмережах масово публікували кадри затоплених доріг та тротуарів. Негода супроводжувалась грозою, через що моніторинговим каналам навіть доводилося заспокоювати містян, аби ті не плутали звуки природи з обстрілами. Синоптики оголошували у Харкові та області штормове попередження. У середу також буде небезпечно – вночі туман, а вдень грози.

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