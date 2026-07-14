Відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко підтримала ВР: за – 258 депутатів

Сьогодні, 14 липня, Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко.

“За” проголосували 258 нардепів, інформує нардеп Ярослав Железняк.

Під час свого виступу Свириденко підбила підсумки своєї роботи на посаді премʼєр-міністра. Також вона подякувала нардепам, президенту та українцям.

“Як і рік тому, головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах шалених російських атак. І росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулого року. Це їм не вдалося. Аби підготуватися до наступної зими, ми затвердили так звані плани стійкості всіх регіонів, і ми їх впроваджуємо щоденно. Також важливим компонентом реалізації нашої політики була промислова політика. Кожен інструмент в рамках політики “Зроблено в Україні” допомагає малим і великим підприємствам по всій Україні, і ми продовжуємо структурні реформи в освіті, в енергетиці, в охороні здоров’я, попри війну. Дякую президентові України за довіру, дякую ВР за співпрацю, дякую усім українцям за віру і невтомну працю”, – звернулась Свириденко.

Зазначимо, відставка глави уряду автоматично означає припинення повноважень усього Кабінету міністрів. До призначення нового складу Кабмін працюватиме у статусі виконувачів обов’язків. Обов’язки прем’єр-міністра тимчасово виконуватиме перший віцепрем’єр-міністр Денис Шмигаль, пояснює Центр стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов опинився серед кандидатів на посаду прем’єр-міністра України. Щоправда, за даними джерел. Новина про перезапуск Кабміну в неділю для багатьох стала несподіванкою. Усе почалося з допису Володимира Зеленського, в якому він подякував за роботу теперішній прем’єрці Юлії Свириденко та анонсував кадрові зміни в уряді та керівництві правоохоронних органів, що мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії. Після цього Зеленський опублікував фото зустрічей із п’ятьма діячами: головою правління НАК Нафтогаз Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, очільником Міноборони Михайлом Федоровим та насамкінець — з Ігорем Тереховим. В останньому дописі президент зазначив, що досвід Харкова у підтримці людей може бути поширений на інші міста та громади. Нардеп Ярослав Железняк заявив, що саме кандидатури Корецького, Шмигаля, Федорова та Терехова розглядають на посаду нового прем’єра і невдовзі додав, що головним претендентом є голова правління Нафтогазу. Натомість Терехов дотепер публічно не коментував, чи мав він якісь пропозиції щодо роботи в уряді. Мер лише подякував Зеленському у телеграмі за продуктивну розмову та наголосив на необхідності розвитку економіки, будівництва нового житла та створення нової моделі енергетики.