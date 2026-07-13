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Щоб поділився позитивним рейтингом: навіщо Зеленський викликав Терехова

Політика 21:31   13.07.2026
Оксана Якушко
Щоб поділився позитивним рейтингом: навіщо Зеленський викликав Терехова

Навіщо мера Харкова Ігоря Терехова викликали в Київ на зустріч з президентом, на Radio NV пояснив Ярослав Железняк, народний депутат, фракція “Голос”, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

«І я писав, і потім інші колеги мали таку ж саму інформацію, що розглядали 4 кандидатури на різні посади. Він (Терехов – прим. ред) був одним із них на посаду Міністерстві регіонального розвитку, наскільки я розумію, або віцепрем’єра з регіонального розвитку. Але у Терехова, з того, що я бачив соціологію, у нього непоганий рівень підтримки. Офіс президента завжди шукає таких людей, які можуть поділитися своїм позитивним рейтингом з президентом. Ця фотографія надихає президента на більш позитивний рейтинг. От тому його і викликали», – зазначив нардеп Ярослав Железняк.

Також він вважає, що новим прем’єр-міністром стане Сергій Корецький, директор ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта», голова правління НАК «Нафтогаз України». Таке рішення, станом на зараз, уже прийнято, каже Ярослав Железняк.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2026 в 21:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіщо мера Харкова Ігоря Терехова викликали в Київ на зустріч з президентом, на Radio NV пояснив Ярослав Железняк, народний депутат, фракція “Голос”. ".