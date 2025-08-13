Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року

Сезон відпусток у розпалі. Куди харків’яни їдуть цього літа та скільки це коштує, з’ясовувала кореспондент МГ «Об’єктив».

Болгарія – найпопулярніша країна для відпочинку у 2025 році

Серед харківського «середнього класу» цього туристичного сезону популярна Болгарія, розповідає турагентка Вілена Федосик. Причина такого вибору – велика кількість курортних містечок і готелів на південному узбережжі Чорного моря та їхня вартість. У Румунії, яка ближче до України та має чорноморське узбережжя, немає такої інфраструктури відпочинку, зауважують спеціалісти з відпочинку.

«Вартість (відпочинку в Болгарії) залежить від якості готелю, кількості зірок, місяця. У червні дешевше, у липні та серпні дорожче. Наприклад, тризіркові готелі із дворазовим харчуванням і проїздом автобусом з Харкова у серпні стартують від 32 000 грн на двох за тиждень. Але є й готелі три зірки, які дорожче коштують – з опцією «все включено» від 37 000 грн. На ціну впливають сервіс, харчування, розташування, власне курорт і близькість до пляжу. П’ятизірковий готель all inclusive у Болгарії обійдеться від 60 000 грн на двох за тиждень», – повідомила Вілена Федосик.

Традиційно, за кордон на відпочинок вирушають жінки з дітьми, виїзні пенсіонери та військові, що перебувають у відпустці.

Чому втричі подорожчав відпочинок у Туреччині

У Туреччині ж вартість тижня у готелі all inclusive стартує від 80 тис. грн. І хоча Туреччина та Єгипет у людей, які під час війни примножили статки, так само популярні, 2000 євро за тиждень відпочинку в середньому готелі все ж шокують багатьох клієнтів турагенцій.

Не лише Туреччина подорожчала, а й Іспанія, та й взагалі відпочинок, бо чимало готелів по всьому світу закрилося через пандемію, пояснює харківська турагентка Оксана. А ще зросла вартість харчів і відбувся стрибок курсу євро. У Туреччині вартість путівки вже багато років прив’язана до євро.

«Коли почалася повномасштабна війна, турки достатньо довго трималися, не продавали путівки на російський ринок влітку 2022 року. Але бізнес є бізнес. Ті готелі, куди ми раніше їздили відпочивати за 700 євро, зараз коштують близько 2000 євро як мінімум. Але сервіс, як у Туреччині, з такою кількістю включених умов у гарних 5-зіркових готелях, є хіба що на Мальдівах», – зазначає Оксана.

Замість літаків – автобусні маршрути Європою

Примітно зростає серед харків’ян популярність автобусних турів. Адже за останні роки люди вже звикли їздити до Європи таким транспортом і дійшли висновку, що це не важко, зазначила турагентка Вілена Федосик. Харків’яни автобусами активно подорожують до Болгарії, Туреччини, Греції, Чорногорії та Албанії. А найпопулярніше місто, щоб вилетіти кудись на літаку, – Кишинів. Туди зручніше добиратися з України, пояснила спеціалістка.

У топ-5 популярних для відпочинку країн у харків’ян вже кілька років залишається й Чорногорія, яка істотно дешевша за сусідню Хорватію.

«Хорватія – це найдорожчий напрямок у Європі. Та ж Італія, наприклад, Ріміні, дешевша, ніж Хорватія, де традиційно відпочивають заможні німці», – пояснює турагентка Оксана.

Албанія, де є дуже красиві піщані пляжі та мальовничі місця, також пропонує недорогий відпочинок. Але готелів небагато та аж надто довго їхати до узбережжя по гірському серпантину від аеропорту в Тирані.

Харків’ян не лякають «прильоти» і тривоги в Одесі

Загалом, українці внаслідок повномасштабного вторгнення стали мобільними й часто самостійно прокладають маршрути й орендують житло через Booking у європейських містах, де хотіли б відпочити.

Власне, те саме відбувається і з відпочинком у Карпатах, куди масово їдуть змучені війною школярі та батьки. Ніхто вже не цікавиться в туроператора, яку турбазу обрати – інтернет і сарафанне радіо спрацьовують не гірше. Єдине що – тиждень у Карпатах може коштувати, так само як відпочинок у Болгарії.

«І до Львова їдуть, до Чернівців, на Закарпаття. А ще харків’яни відпочивають в Одесі – для наших, що тут тривога, що там тривога, різниці великої немає. І в Харківську область, я знаю, також їдуть на відпочинок», – перераховує популярні напрямки турагентка Оксана.

Втрачені туристичні напрямки Харківщини

Якщо тисяча доларів за тижневий відпочинок – непіднімна сума, то тисяча чи дві тисячі гривень – цілком доступна для тих, хто хоче вирватися з міста. Саме такі одноденні тури пропонує компанія «Харків. Екскурсії для своїх». У переліку – піші прогулянки Харковом, подорожі Харківською та сусідніми областями.

«Зазвичай, люди хочуть відпочити та зануритися в іншу реальність. Харків’яни з цікавістю ходили в цирк, в театр за лаштунки. Через комендантську годину одним днем ми можемо з’їздити тільки в Полтавську або в Дніпропетровську область. У Суми у нас раніше були тури, але зараз люди туди не поїдуть», – розповідає представниця «Харків. Екскурсії для своїх» Валерія.

Серед втрачених, але популярних у минулому напрямків, Крейдяні гори у Дворічній, мальовничі Ізюмщина та Сковородинівка.

«На Куп’янщину ми їздили з великим задоволенням. Дуже популярною була екскурсія на Різдво та на Новий рік на фабрику ялинкових прикрас у Ківшарівці. Це історія просто з дитинства! Була в нас екскурсія у Вовчанськ на покинуте летовище. Взагалі, місто було дуже цікавим. І вовчанці раділи, що нарешті Харків звернув увагу на них саме з туристичними цілями, тому що там було, що подивитися», – пригадує Валерія втрачені напрямки.

Чоловіків на екскурсіях цікавлять їжа, пиво та самогон

Абсолютна більшість клієнтів в організаторів місцевого відпочинку наразі – жінки 35-65 років. Дітей, як правило, небагато, хоча батьків заохочують приводити їх, бо це нічого не коштуватиме. А чоловіки й в мирні часи на екскурсії нечасто ходили. Виключення – екскурсія на пивний завод, де можна дегустувати напої. Ось на цьому заході чоловіків стабільно багато. Як і під час гастротуру, до якого входять музей самогону, поїдання галушок та ще й екзотична пропозиція скуштувати равликів. Такий гастротур – найдорожчий з усіх місцевих маршрутів, торік участь у такій екскурсії коштувала 1450 гривень. Цього року гастротур ще не влаштовували – чекають осені, тому що більшість часу люди проводитимуть у приміщенні.

Серед турів, які зараз популярні, – екскурсії в Опішню. А на Різдво вирушають великі групи по місцях Гоголя на Полтавщині. За такі екскурсії просять 1250 гривень з людини. Поїздка до Полтави, по музеях, коштує 1150 гривень, у вартість входить не лише проїзд в автобусі, а й квитки до усіх музеїв. А семигодинна подорож на Зміївщину вартує лише 790 гривень: відстань невелика і немає вхідних квитків.