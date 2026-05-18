За добу ЗСУ відбили 15 атак росіян – дані Генштабу на 08:00
Вранці 18 травня у Генштабі ЗСУ поінформували, що протягом минулої доби на Харківщині українські захисники стримали 15 штурмів окупантів.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 13 разів біля Вовчанських Хуторів, Приліпки, Дворічанського, Стариці, Ветеринарного, Ізбицького, Зибиного, Тернової, Охрімівки та Колодязного.
На Куп’янському – ворог намагався прорватися двічі у бік Петропавлівки та Куп’янська-Вузлового.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 242 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню” – передають у ГШ.
Також у ГШ оновили дані про втрати росіян:
Читайте також: Як просувається у РФ створення «буферної зони» на Харківщині: дані ДПСУ
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «За добу ЗСУ відбили 15 атак росіян – дані Генштабу на 08:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 08:06;