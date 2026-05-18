Live

За добу ЗСУ відбили 15 атак росіян – дані Генштабу на 08:00

Україна 08:06   18.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу ЗСУ відбили 15 атак росіян – дані Генштабу на 08:00

Вранці 18 травня у Генштабі ЗСУ поінформували, що протягом минулої доби на Харківщині українські захисники стримали 15 штурмів окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 13 разів біля Вовчанських Хуторів, Приліпки, Дворічанського, Стариці, Ветеринарного, Ізбицького, Зибиного, Тернової, Охрімівки та Колодязного.

На Куп’янському – ворог намагався прорватися двічі у бік Петропавлівки та Куп’янська-Вузлового.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 242 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню” – передають у ГШ.

Також у ГШ оновили дані про втрати росіян:

Читайте також: Як просувається у РФ створення «буферної зони» на Харківщині: дані ДПСУ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
За добу ЗСУ відбили 15 атак росіян – дані Генштабу на 08:00
За добу ЗСУ відбили 15 атак росіян – дані Генштабу на 08:00
18.05.2026, 08:06
Новини Харкова — головне за 18 травня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 18 травня: як минула ніч
18.05.2026, 07:10
Дощовий понеділок: прогноз погоди в Харкові та області на 18 травня
Дощовий понеділок: прогноз погоди в Харкові та області на 18 травня
17.05.2026, 20:11
Сьогодні 18 травня 2026: який день в історії
Сьогодні 18 травня 2026: який день в історії
18.05.2026, 06:00
Запустити рибу до харківських річок пропонують мерії – петиція
Запустити рибу до харківських річок пропонують мерії – петиція
17.05.2026, 19:00
Потрапив у полон у 25, а повернувся у 29: звільнили героя оборони “Азовсталі”
Потрапив у полон у 25, а повернувся у 29: звільнили героя оборони “Азовсталі”
17.05.2026, 17:48

Новини за темою:

15.05.2026
Харківська область під ударом: Лозівщина пережила масований обстріл
15.05.2026
Одрадне – звільнено: ЗСУ зачищають Дворічанщину від РФ
15.05.2026
Майже 40 постраждалих через удари РФ, з них дев’ять – діти
15.05.2026
На півночі знову гаряче: де точилися бої на Харківщині
14.05.2026
Що зараз на місцях ранкових “прильотів” у Харкові, повідомили у мерії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За добу ЗСУ відбили 15 атак росіян – дані Генштабу на 08:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 08:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 травня у Генштабі ЗСУ поінформували, що протягом минулої доби на Харківщині українські захисники стримали 15 штурмів окупантів.".