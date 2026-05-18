За добу ЗСУ відбили 15 атак росіян – дані Генштабу на 08:00

Вранці 18 травня у Генштабі ЗСУ поінформували, що протягом минулої доби на Харківщині українські захисники стримали 15 штурмів окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 13 разів біля Вовчанських Хуторів, Приліпки, Дворічанського, Стариці, Ветеринарного, Ізбицького, Зибиного, Тернової, Охрімівки та Колодязного.

На Куп’янському – ворог намагався прорватися двічі у бік Петропавлівки та Куп’янська-Вузлового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 242 бойових зіткнення. Вчора противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню” – передають у ГШ.

