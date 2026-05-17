Дощовий понеділок: прогноз погоди в Харкові та області на 18 травня

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз, у якому – дощ, гроза та туман.

За даними метеорологів, 18 травня в Харкові буде хмарно із проясненнями. Вдень йтиме невеликий дощ. В області – можлива гроза. Вночі місцями туман. Після рекордної спеки в першій декаді травня до середини місяця температура повернулася до “більш весняних параметрів”.

У Харкові прогнозують уночі 13 – 15°, вдень 23 – 25°. В області: вночі 11 – 16°, вдень 21 – 26°. Упродовж тижня дощі не припиняться, а ось температура повітря почне поступово підійматися – до 28-29 тепла.

Нагадаємо, 7 травня, в Харкові зафіксували 31,1 градуса тепла. Такого не було за весь час метеоспостережень. Досі найтеплішим цей день травня був у далекому 1967-му — тоді повітря прогрілося до +29,7.