Водій BMW з Харкова збив військового ТЦК у Рівному (відео)

Події 10:35   17.05.2026
Оксана Горун
ДТП закінчилася спроба групи оповіщення Рівненського ТЦК і СП перевірити документи у 41-річного мешканця Харкова. Подробиці повідомила пресслужба ГУНП у Рівненській області.

16 травня, близько 12:20 на вулиці Малорівненській мобільна група оповіщення Рівненського ТЦК та СП зупинила автомобіль “BMW” під керуванням 41-річного жителя Харкова. Під час перевірки документів військові становили, що водій перебуває у розшуку. Чоловікові запропонували проїхати до ТЦК, однак він відмовився та спробував утекти. Так, рухаючись заднім ходом керманич допустив наїзд на 48-річного військового ТЦК. Його із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом тазу, рвана рана  голови медики госпіталізували до лікарні“, – поінформували в ГУ Нацполіції Рівненської області.

Відео: Рівне 1283

Також пошкоджена автівка військових. Водія затримали та відправили до СІЗО. Розслідування розпочали за двома статтями КК. У Рівненському обласному ТЦК і СП уточнили, що інцидент стався на мобільному блокпості.

Читайте також: “ТЦК порушує закон? Нехай платять!” Як завдяки штрафу жінку зняли з обліку

“Було зупинено громадянина України Д., який, як було встановлено, підлягає призову на військову службу та перебуває у розшуку. Після отримання законної вимоги щодо проїзду до ТЦК та СП, громадянин здійснив спробу втечі, під час якої здійснив наїзд на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, унаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження”, – відзначили в ТЦК.

Військовослужбовець зараз у лікарні.

