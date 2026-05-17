Водій BMW з Харкова збив військового ТЦК у Рівному (відео)
ДТП закінчилася спроба групи оповіщення Рівненського ТЦК і СП перевірити документи у 41-річного мешканця Харкова. Подробиці повідомила пресслужба ГУНП у Рівненській області.
“16 травня, близько 12:20 на вулиці Малорівненській мобільна група оповіщення Рівненського ТЦК та СП зупинила автомобіль “BMW” під керуванням 41-річного жителя Харкова. Під час перевірки документів військові становили, що водій перебуває у розшуку. Чоловікові запропонували проїхати до ТЦК, однак він відмовився та спробував утекти. Так, рухаючись заднім ходом керманич допустив наїзд на 48-річного військового ТЦК. Його із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом тазу, рвана рана голови медики госпіталізували до лікарні“, – поінформували в ГУ Нацполіції Рівненської області.
Відео: Рівне 1283
Також пошкоджена автівка військових. Водія затримали та відправили до СІЗО. Розслідування розпочали за двома статтями КК. У Рівненському обласному ТЦК і СП уточнили, що інцидент стався на мобільному блокпості.
Читайте також: “ТЦК порушує закон? Нехай платять!” Як завдяки штрафу жінку зняли з обліку
“Було зупинено громадянина України Д., який, як було встановлено, підлягає призову на військову службу та перебуває у розшуку. Після отримання законної вимоги щодо проїзду до ТЦК та СП, громадянин здійснив спробу втечі, під час якої здійснив наїзд на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, унаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження”, – відзначили в ТЦК.
Військовослужбовець зараз у лікарні.
Відео: Рівне 1283
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: військовий, водій, ДТП, новини Харкова, ровно, сбил, тцк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Водій BMW з Харкова збив військового ТЦК у Рівному (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 10:35;