Водитель BMW из Харькова сбил военного ТЦК в Ровно (видео)

Происшествия 10:35   17.05.2026
Оксана Горун
ДТП закончилась попытка группы оповещения Ровенского ТЦК и СП проверить документы у 41-летнего жителя Харькова. Подробности сообщила пресс-служба ГУНП в Ровенской области.

«16 мая около 12:20 на улице Малоровненской мобильная группа оповещения Ровенского ТЦК и СП остановила автомобиль BMW под управлением 41-летнего жителя Харькова. В ходе проверки документов военные установили, что водитель находится в розыске. Мужчине предложили проехать в ТЦК, однако он отказался и попытался скрыться. Так, двигаясь задним ходом водитель допустил наезд на 48-летнего военного ТЦК. Его с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, перелом таза, рваная рана головы медики госпитализировали в больницу», — проинформировали в ГУ Нацполиции Ровенской области.

Видео: Рівне 1283

Также повреждена машина военных. Водителя задержали и отправили в СИЗО. Расследование начали по двум статьям УК. В  Ровенском областном ТЦК и СП уточнили, что инцидент произошел на мобильном блокпосте.

«Был остановлен гражданин Украины Д., который, как было установлено, подлежит призыву на военную службу и находится в розыске. После получения законного требования о проезде в ТЦК и СП, гражданин предпринял попытку побега, во время которого совершил наезд на военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки, в результате чего последний получил телесные повреждения», — отметили в ТЦК.

Военнослужащий сейчас в больнице.

  • • Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 10:35;

