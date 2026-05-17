Ответ за Киев: БпЛА массированно атакуют Москву и область, подробности (видео)

С ночи 17 мая продолжается налет на столичный регион страны-агрессора. Российские пропагандисты сообщают о раненых и сотнях якобы сбитых БпЛА. Горит наливная станция нефтепродуктов.

«Атака БПЛА противника на Москву, предпринятая с начала нынешних суток, стала самой крупной за более чем год. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе информации, обнародованной Собяниным», — заявили утром 17 мая в Telegram-канале российского государственного информагентства ТАСС.

Пропагандисты в течение утра также информировали о «падении обломков» на территории аэропорта Шереметьево. По сообщениям российских Telegram-каналов, рейсы в этом аэропорту и Внуково отменены. Также ТАСС утверждает, что в московских Химках был «прилет» в частный дом, погибла женщина и есть человек под завалами; есть погибшие в Мытищах и 12 раненых в Москве. На Московском нефтеперерабатывающем заводе пострадала смена строителей.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что попадания БпЛА в гражданские объекты — это последствия работы российских РЭБ и ПВО.

«Российские РЭБы делают все для того, чтобы страдали москвичи», — написал Коваленко.

По информации российских Telegram-каналов в Москве и области под ударами были аэропорт, наливная станция нефтепродуктов в Дурыкино, нефтеперерабатывающий завод, завод микроэлектроники и КБ, где разрабатывают ракеты. Также в сетях публикуют многочисленные видео масштабного пожара и других «прилетов».

Напомним, после российского массированного воздушного удара по Украине и разрушения многоэтажки в Киеве (где погибли 24 человека) президент Владимир Зеленский пообещал, что за это РФ ответит. «Поручил Силам обороны Украины и специальным службам предложить возможные форматы нашего ответа на этот удар», — написал Зеленский. А позже подчеркнул: «Украина не оставит без последствий для агрессора каждый из ударов, уносящих жизнь наших людей. Мы совершенно справедливо отвечаем по российской нефтяной промышленности, военному производству и по тем лицам, которые непосредственно совершают военные преступления против Украины и украинцев».