В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки: 24 погибших, среди них – дети

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетного удара по жилой многоэтажки.

Зеленский напомнил: из-за удара ракеты практически полностью разрушен целый подъезд. Последствия удара масштабные, а людей искали под завалами больше суток. В результате атаки погибли 24 жителя, среди них – трое детей.

«Всего в Киеве из-за вчерашней атаки 48 человек ранены, и из них двое – дети. Спасибо ГСЧС, Нацполиции, всем, кто ликвидировал последствия этой российской атаки и помогал людям», – добавил Зеленский.

Напомним, ночью 14 мая россияне массированно обстреляли Киев. По столице били баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. Первые взрывы в Киеве начали раздаваться после 3-х ночи. Дроны начали бить по многоэтажкам и гражданской инфраструктуре. Под утро, около 04:20: мэр Виталий Кличко написал, что в результате «прилета» обвалились конструкции многоэтажного дома в Дарницком районе – под завалами заблокированы люди. По его информации, в результате удара разрушены 18 квартир, из-под завалов удалось спасти больше десятка людей.