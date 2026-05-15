Live

В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки: 24 погибших, среди них – дети

Происшествия 09:38   15.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки: 24 погибших, среди них – дети

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетного удара по жилой многоэтажки.

Зеленский напомнил: из-за удара ракеты практически полностью разрушен целый подъезд. Последствия удара масштабные, а людей искали под завалами больше суток. В результате атаки погибли 24 жителя, среди них – трое детей.

Массированный обстрел Киева 14 мая

«Всего в Киеве из-за вчерашней атаки 48 человек ранены, и из них двое – дети. Спасибо ГСЧС, Нацполиции, всем, кто ликвидировал последствия этой российской атаки и помогал людям», – добавил Зеленский.

Напомним, ночью 14 мая россияне массированно обстреляли Киев. По столице били баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. Первые взрывы в Киеве начали раздаваться после 3-х ночи. Дроны начали бить по многоэтажкам и гражданской инфраструктуре. Под утро, около 04:20: мэр Виталий Кличко написал, что в результате «прилета» обвалились конструкции многоэтажного дома в Дарницком районе – под завалами заблокированы люди. По его информации, в результате удара разрушены 18 квартир, из-под завалов удалось спасти больше десятка людей.

Читайте также: Почти 40 пострадавших из-за ударов РФ, из них девять – дети

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
15.05.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 15 мая: успех ВСУ, бои
Новости Харькова — главное 15 мая: успех ВСУ, бои
15.05.2026, 08:47
Три десятка пострадавших в Харькове, бусификация, обыски в мэрии: итоги 14 мая
Три десятка пострадавших в Харькове, бусификация, обыски в мэрии: итоги 14 мая
14.05.2026, 23:00
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
14.05.2026, 19:38
Туман, дождь, гроза: прогноз погоды по Харькову и области на 15 мая
Туман, дождь, гроза: прогноз погоды по Харькову и области на 15 мая
14.05.2026, 20:34
В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки: 24 погибших, среди них – дети
В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки: 24 погибших, среди них – дети
15.05.2026, 09:38

Новости по теме:

07.05.2026
Россия довоевалась до того, что их главный парад зависит от нас — Зеленский
01.05.2026
Зеленский рассказал об обстреле ж/д инфраструктуры на Харьковщине
10.04.2026
Предоставление спецстатуса коммунальщикам, медикам и спасателям – детали
26.03.2026
Похоже, у США может не хватить козырей — профессор Принстона о войне с Ираном
14.03.2026
Ночью РФ ударила по Малой Даниловке: повреждено предприятие и десяток домов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки: 24 погибших, среди них – дети», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 09:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве завершили поисково-спасательную операцию на месте ракетного удара по жилой многоэтажки.".