Live

Харьковская область под ударом: Лозовщина пережила массированный обстрел

Происшествия 09:58   15.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковская область под ударом: Лозовщина пережила массированный обстрел Фото: Виктор Коваленко

Накануне Лозовская громада пережила массированный обстрел, пишет мэр Сергей Зеленский. 

В результате «прилетов» повреждены 19 домов и объекты критической инфраструктуры.

«К сожалению, есть пострадавшие. В одном из старостинских округов 21-летняя девушка получила ранения. Лозовские медики оказали ей необходимую помощь. Состояние пациентки оценили как средней тяжести. Еще две женщины подверглись острой реакции на стресс», – уточнил мэр.

Неспокойно было и на Золочевщине. Есть разрушения, однако обошлось без пострадавших.

«14 мая в 19:50 российские войска в очередной раз атаковали поселок Золочев, применив FPV-дрон. В результате удара получили повреждения частное домовладение, хозяйственные сооружения и энергосети», – сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Напомним, утром 15 мая начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также пять населенных пунктов области. В результате «прилетов» пострадали 39 людей, среди них девять детей. В Харькове пострадали 21 женщина, 6 мужчин, мальчики 8, 12, 16, 13, 11 лет и девочки 13, 8, 16, 8 лет; в с. Екатериновка Лозовской громады пострадали женщины 19, 21, 66 лет, уточнил Синегубов.

Читайте также: В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки: 24 погибших, среди них – дети

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
15.05.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 15 мая: успех ВСУ, бои
Новости Харькова — главное 15 мая: успех ВСУ, бои
15.05.2026, 08:47
Три десятка пострадавших в Харькове, бусификация, обыски в мэрии: итоги 14 мая
Три десятка пострадавших в Харькове, бусификация, обыски в мэрии: итоги 14 мая
14.05.2026, 23:00
Отрадное – освобождено: ВСУ зачищают Двуречанщину от РФ
Отрадное – освобождено: ВСУ зачищают Двуречанщину от РФ
15.05.2026, 08:43
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
14.05.2026, 19:38
Харьковская область под ударом: Лозовщина пережила массированный обстрел
Харьковская область под ударом: Лозовщина пережила массированный обстрел
15.05.2026, 09:58

Новости по теме:

15.05.2026
Отрадное – освобождено: ВСУ зачищают Двуречанщину от РФ
15.05.2026
Почти 40 пострадавших из-за ударов РФ, из них девять – дети
15.05.2026
На севере снова горячо: где шли бои на Харьковщине
14.05.2026
Что сейчас на местах утренних «прилетов» в Харькове, сообщили в мэрии
14.05.2026
Почти 70 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки – какие последствия


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковская область под ударом: Лозовщина пережила массированный обстрел», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 09:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне Лозовская громада пережила массированный обстрел, пишет мэр Сергей Зеленский. ".