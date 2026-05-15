Харьковская область под ударом: Лозовщина пережила массированный обстрел

Накануне Лозовская громада пережила массированный обстрел, пишет мэр Сергей Зеленский.

В результате «прилетов» повреждены 19 домов и объекты критической инфраструктуры.

«К сожалению, есть пострадавшие. В одном из старостинских округов 21-летняя девушка получила ранения. Лозовские медики оказали ей необходимую помощь. Состояние пациентки оценили как средней тяжести. Еще две женщины подверглись острой реакции на стресс», – уточнил мэр.

Неспокойно было и на Золочевщине. Есть разрушения, однако обошлось без пострадавших.

«14 мая в 19:50 российские войска в очередной раз атаковали поселок Золочев, применив FPV-дрон. В результате удара получили повреждения частное домовладение, хозяйственные сооружения и энергосети», – сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

Напомним, утром 15 мая начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также пять населенных пунктов области. В результате «прилетов» пострадали 39 людей, среди них девять детей. В Харькове пострадали 21 женщина, 6 мужчин, мальчики 8, 12, 16, 13, 11 лет и девочки 13, 8, 16, 8 лет; в с. Екатериновка Лозовской громады пострадали женщины 19, 21, 66 лет, уточнил Синегубов.