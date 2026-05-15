Харьковская область под ударом: Лозовщина пережила массированный обстрел
Накануне Лозовская громада пережила массированный обстрел, пишет мэр Сергей Зеленский.
В результате «прилетов» повреждены 19 домов и объекты критической инфраструктуры.
«К сожалению, есть пострадавшие. В одном из старостинских округов 21-летняя девушка получила ранения. Лозовские медики оказали ей необходимую помощь. Состояние пациентки оценили как средней тяжести. Еще две женщины подверглись острой реакции на стресс», – уточнил мэр.
Неспокойно было и на Золочевщине. Есть разрушения, однако обошлось без пострадавших.
«14 мая в 19:50 российские войска в очередной раз атаковали поселок Золочев, применив FPV-дрон. В результате удара получили повреждения частное домовладение, хозяйственные сооружения и энергосети», – сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.
Напомним, утром 15 мая начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также пять населенных пунктов области. В результате «прилетов» пострадали 39 людей, среди них девять детей. В Харькове пострадали 21 женщина, 6 мужчин, мальчики 8, 12, 16, 13, 11 лет и девочки 13, 8, 16, 8 лет; в с. Екатериновка Лозовской громады пострадали женщины 19, 21, 66 лет, уточнил Синегубов.
Читайте также: В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки: 24 погибших, среди них – дети
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьковская область под ударом: Лозовщина пережила массированный обстрел», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 09:58;