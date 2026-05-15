Почти 40 пострадавших из-за ударов РФ, из них девять – дети

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также пять населенных пунктов области. В результате «прилетов» пострадали 39 людей, среди них девять детей.

«В Харькове пострадали 21 женщина, 6 мужчин, мальчики 8, 12, 16, 13, 11 лет и девочки 13, 8, 16, 8 лет; в с. Екатериновка Лозовской громады пострадали женщины 19, 21, 66 лет», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

четыре КАБа;

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов.

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Чугуевском и Изюмском районах области.