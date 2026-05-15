Почти 40 пострадавших из-за ударов РФ, из них девять – дети
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также пять населенных пунктов области. В результате «прилетов» пострадали 39 людей, среди них девять детей.
«В Харькове пострадали 21 женщина, 6 мужчин, мальчики 8, 12, 16, 13, 11 лет и девочки 13, 8, 16, 8 лет; в с. Екатериновка Лозовской громады пострадали женщины 19, 21, 66 лет», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону ударило следующее вооружение:
- четыре КАБа;
- шесть БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Молния»;
- пять fpv-дронов.
Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Чугуевском и Изюмском районах области.
Читайте также: На севере снова горячо: где шли бои на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Почти 40 пострадавших из-за ударов РФ, из них девять – дети», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 08:26;