Почти 40 пострадавших из-за ударов РФ, из них девять – дети

Происшествия 08:26   15.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Почти 40 пострадавших из-за ударов РФ, из них девять – дети

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также пять населенных пунктов области. В результате «прилетов» пострадали 39 людей, среди них девять детей. 

«В Харькове пострадали 21 женщина, 6 мужчин, мальчики 8, 12, 16, 13, 11 лет и девочки 13, 8, 16, 8 лет; в с. Екатериновка Лозовской громады пострадали женщины 19, 21, 66 лет», – уточнил Синегубов.

 За сутки по региону ударило следующее вооружение: 

  • четыре КАБа;
  • шесть БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • пять fpv-дронов.

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Чугуевском и Изюмском районах области.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 15 мая: как прошла ночь
15.05.2026, 07:15
15.05.2026, 07:15
Сегодня 15 мая 2026: какой праздник и день в истории
15.05.2026, 06:00
15.05.2026, 06:00
Туман, дождь, гроза: прогноз погоды по Харькову и области на 15 мая
14.05.2026, 20:34
14.05.2026, 20:34
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
14.05.2026, 19:38
14.05.2026, 19:38
Три десятка пострадавших в Харькове, бусификация, обыски в мэрии: итоги 14 мая
14.05.2026, 23:00
14.05.2026, 23:00
  Дата публикации материала: 15 мая 2026 в 08:26;

