Майже 40 постраждалих через удари РФ, з них дев’ять – діти

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків, а також п’ять населених пунктів області. Внаслідок «прильотів» постраждали 39 людей, серед них дев’ять дітей.

“У м. Харків постраждали 21 жінка, 6 чоловіків, хлопчики 8, 12, 16, 13, 11 років та дівчата 13, 8, 16, 8 років; у с. Катеринівка Лозівської громади постраждали жінки 19, 21, 66 років”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

чотири КАБи;

шість БпЛА типу “Герань-2”;

два БпЛА типу «Молния»;

п’ять fpv-дронів.

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах області.