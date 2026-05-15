Майже 40 постраждалих через удари РФ, з них дев’ять – діти
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків, а також п’ять населених пунктів області. Внаслідок «прильотів» постраждали 39 людей, серед них дев’ять дітей.
“У м. Харків постраждали 21 жінка, 6 чоловіків, хлопчики 8, 12, 16, 13, 11 років та дівчата 13, 8, 16, 8 років; у с. Катеринівка Лозівської громади постраждали жінки 19, 21, 66 років”, – уточнив Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- чотири КАБи;
- шість БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу «Молния»;
- п’ять fpv-дронів.
Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах області.
Читайте також: На півночі знову гаряче: де точилися бої на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Майже 40 постраждалих через удари РФ, з них дев’ять – діти», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2026 в 08:26;