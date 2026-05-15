Майже 40 постраждалих через удари РФ, з них дев’ять – діти

Події 08:26   15.05.2026
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків, а також п’ять населених пунктів області. Внаслідок «прильотів» постраждали 39 людей, серед них дев’ять дітей. 

“У м. Харків постраждали 21 жінка, 6 чоловіків, хлопчики 8, 12, 16, 13, 11 років та дівчата 13, 8, 16, 8 років; у с. Катеринівка Лозівської громади постраждали жінки 19, 21, 66 років”, – уточнив Синєгубов.

 За добу по регіону вдарило таке озброєння: 

  • чотири КАБи;
  • шість БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • п’ять fpv-дронів.

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Чугуївському та Ізюмському районах області.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
