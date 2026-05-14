Що зараз на місцях ранкових “прильотів” у Харкові, повідомили у мерії
У пресслужбі мерії розповіли, що на місцях ранкових обстрілів Харкова вже працюють комунальники.
Зокрема – співробітники КП «Жилкомсервіс».
«Фахівці КП «Житлокомсервіс» обстежують пошкоджені будинки та консультують мешканців щодо подання заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення», – зазначили у мерії.
Нагадаємо, вранці росіяни атакували три райони Харкова – Основ’янський, Салтівський та Шевченківський. У Салтовському, за даними мера Ігоря Терехова, пошкоджені два гуртожитки та сім будинків. Постраждалих дев’ять – сім жінок та двоє дітей – восьмирічний хлопчик та 13-річна дівчинка. Ще один «приліт» був у самому центрі Харкова – у районі метро «Університет». Там постраждали 14 людей. Вночі, за даними міського голови, було ще п’ять прильотів.
Читайте також: Небезпечна гроза насувається на Харківщину
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що зараз на місцях ранкових “прильотів” у Харкові, повідомили у мерії», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 11:22;