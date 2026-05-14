Що зараз на місцях ранкових “прильотів” у Харкові, повідомили у мерії

11:22   14.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі мерії розповіли, що на місцях ранкових обстрілів Харкова вже працюють комунальники.

Зокрема – співробітники КП «Жилкомсервіс».

«Фахівці КП «Житлокомсервіс» обстежують пошкоджені будинки та консультують мешканців щодо подання заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення», – зазначили у мерії.

Нагадаємо, вранці росіяни атакували три райони Харкова – Основ’янський, Салтівський та Шевченківський. У Салтовському, за даними мера Ігоря Терехова, пошкоджені два гуртожитки та сім будинків. Постраждалих дев’ять – сім жінок та двоє дітей – восьмирічний хлопчик та 13-річна дівчинка. Ще один «приліт» був у самому центрі Харкова – у районі метро «Університет». Там постраждали 14 людей. Вночі, за даними міського голови, було ще п’ять прильотів.

