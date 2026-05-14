Головною ціллю РФ вночі був Київ: понад 20 постраждалих, зруйновано будинок

Вночі 14 травня росіяни масово обстріляли Київ. По столиці били балістичні та крилаті ракети, а також дрони.

Перші вибухи в Києві почали лунати після 3-ї ночі. Дрони били по багатоповерхівках та цивільній інфраструктурі. Тим часом мер Віталій Кличко закликав людей перейти в укриття, пояснивши, що розпочалася масована атака.

Під ранок, близько 04:20, Кличко написав, що в результаті “прильоту” обвалилися конструкції багатоповерхового будинку в Дарницькому районі – під завалами заблоковані люди.

“У Дарницькому районі, де обвалилися конструкції житлового будинку і під завалами перебувають люди, триває пошуково-рятувальна операція. Всі служби на місці”, – повідомив Кличко.

Близько 08:00 Кличко записав відеозвернення на тлі обстріляного будинку ув Києві. За його інформацією, внаслідок удару зруйновано 18 квартир, з-під завалів вдалося врятувати 11 людей. Також є інформація про одного загиблого.

Відео: Віталій Кличко/ТГ

“23 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Серед них — одна дитина. У стаціонарах лікарень перебувають 14 постраждалих, в тому числі — дитина“, – уточнив Кличко.

Найбільш постраждалий район через нічну атаку – Дарницький, проте окупанти також били по Дніпровському, Оболонському, Солом’янському, Голосіївському та Святошинському. Крім того, на лівому березі столиці після “прильотів” почалися проблеми з водопостачанням.

Тим часом у ГШ ЗСУ повідомили: за ніч росіяни випустили по Україні 56 ракет і 675 дронів. Українська ППО ліквідувала 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів: