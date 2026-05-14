Головною ціллю РФ вночі був Київ: понад 20 постраждалих, зруйновано будинок
Вночі 14 травня росіяни масово обстріляли Київ. По столиці били балістичні та крилаті ракети, а також дрони.
Перші вибухи в Києві почали лунати після 3-ї ночі. Дрони били по багатоповерхівках та цивільній інфраструктурі. Тим часом мер Віталій Кличко закликав людей перейти в укриття, пояснивши, що розпочалася масована атака.
Під ранок, близько 04:20, Кличко написав, що в результаті “прильоту” обвалилися конструкції багатоповерхового будинку в Дарницькому районі – під завалами заблоковані люди.
“У Дарницькому районі, де обвалилися конструкції житлового будинку і під завалами перебувають люди, триває пошуково-рятувальна операція. Всі служби на місці”, – повідомив Кличко.
Близько 08:00 Кличко записав відеозвернення на тлі обстріляного будинку ув Києві. За його інформацією, внаслідок удару зруйновано 18 квартир, з-під завалів вдалося врятувати 11 людей. Також є інформація про одного загиблого.
Відео: Віталій Кличко/ТГ
“23 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Серед них — одна дитина. У стаціонарах лікарень перебувають 14 постраждалих, в тому числі — дитина“, – уточнив Кличко.
Найбільш постраждалий район через нічну атаку – Дарницький, проте окупанти також били по Дніпровському, Оболонському, Солом’янському, Голосіївському та Святошинському. Крім того, на лівому березі столиці після “прильотів” почалися проблеми з водопостачанням.
Тим часом у ГШ ЗСУ повідомили: за ніч росіяни випустили по Україні 56 ракет і 675 дронів. Українська ППО ліквідувала 693 цілі – 41 ракету та 652 безпілотники різних типів:
- 29 крилатих ракет Х-101;
- 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
- 652 БпЛА.
Читайте також: На півночі – активізація військ РФ, на Куп’янщині – затишшя: дані Генштабу
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Головною ціллю РФ вночі був Київ: понад 20 постраждалих, зруйновано будинок», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 08:43;