Новини Харкова – головне за 14 травня: нічна масована атака, “приліт”

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:21

«Шахед» вранці вдарив по Харкову – деталі

Мер Ігор Терехов зранку 14 травня повідомив про «приліт» у місті. За його інформацією, ворог випустив «Шахед» по Основ’янському району. Даних про руйнування та постраждалих немає.

Тривога в Харкові безперервно звучала з 22:16 до 06:03. Спочатку на Харківщину летіли БпЛА, а о 00:51 виникла загроза застосування балістики. Вже о 00:55 “почервоніла” вся Україна. На міста полетіли ракети – про небезпеку попереджали й мешканців столиці. Станом на 05:38 у Києві дев’ять постраждалих – четверо з них госпіталізовані.