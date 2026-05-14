Новини Харкова – головне за 14 травня: нічна масована атака, “приліт”
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:21
«Шахед» вранці вдарив по Харкову – деталі
Мер Ігор Терехов зранку 14 травня повідомив про «приліт» у місті. За його інформацією, ворог випустив «Шахед» по Основ’янському району. Даних про руйнування та постраждалих немає.
Тривога в Харкові безперервно звучала з 22:16 до 06:03. Спочатку на Харківщину летіли БпЛА, а о 00:51 виникла загроза застосування балістики. Вже о 00:55 “почервоніла” вся Україна. На міста полетіли ракети – про небезпеку попереджали й мешканців столиці. Станом на 05:38 у Києві дев’ять постраждалих – четверо з них госпіталізовані.
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 07:21;