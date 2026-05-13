Дим в районі Клочківської у Харкові: у ДСНС повідомили, що горить (відео)

Близько 19-ї години 13 травня у Харкові спостерігали дим в районі вулиці Клочківської.

Як стало відомо, пожежа не пов’язана з російськими обстрілами. Речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко розповів МГ “Об’єктив”, що на Іванівці сталося загоряння господарчої споруди.

Причини та обставини події з’ясовуються.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 10 травня о 06:00 рятувальники отримали інформацію про пожежу на другому поверсі п’ятиповерхівки у Салтівському районі Харкова. У квартирі, де сталося загоряння, виявили тіло 57-річного чоловіка. Також було евакуйовано та надано допомогу п’ятьом мешканцям сусідніх квартир, троє з яких діти.