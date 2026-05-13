Про наслідки “прильотів” на Харківщині, повідомив Синєгубов
Внаслідок обстрілів Харкова, а також 14 населених пунктів області постраждали п’ятеро людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У сел. Шевченкове зазнали поранень 75-річна жінка і 57-річний чоловік; у с. Василенкове Шевченківської громади постраждали 45-річний чоловік і жінки 39 і 42 років”, – пише Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- шість КАБів;
- шість БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу «Молния»;
- 12 fpv-дронів;
- 23 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена залізнична інфраструктура та авто, також є руйнування цивільних об’єктів у Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 08:42;