Події 08:42   13.05.2026
Про наслідки “прильотів” на Харківщині, повідомив Синєгубов

Внаслідок обстрілів Харкова, а також 14 населених пунктів області постраждали п’ятеро людей, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Шевченкове зазнали поранень 75-річна жінка і 57-річний чоловік; у с. Василенкове Шевченківської громади постраждали 45-річний чоловік і жінки 39 і 42 років”, – пише Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • шість КАБів;
  • шість БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • 12 fpv-дронів;
  • 23 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена залізнична інфраструктура та авто, також є руйнування цивільних об’єктів у Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
