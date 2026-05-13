Сьогодні 13 травня 2026: яке свято та день в історії

13 травня 1497 року Папа Римський Олександр VI відлучив від церкви флорентійського ченця Джироламо Савонаролу. Цю дату 1637 року вважають тою, коли кардинал Рішельє вигадав столовий ніж. У 1787-му до Австралії вирушив Перший Флот. У 1849-му народився український письменник Панас Мирний. У 1888-му в Бразилії скасували рабство. У 1930-му в Тасманії вбили останнього дикого сумчастого вовка. У 1933-му в Харкові застрелився письменник Микола Хвильовий. У 1950-му відбулися перші перегони першого чемпіонату “Формули-1”. У 2002-му помер легендарний український футбольний тренер Валерій Лобановський. У 2022-му Генштаб ЗСУ констатував, що армія РФ сконцентрувалася на відступі від Харкова.

Свята та пам’ятні дати 13 травня

13 травня у світі – Всесвітній день техніки для майбутнього та Всесвітній день управління об’єктами нерухомості.

Друга середа травня – це Всесвітній день фасиліті-менеджменту.

Також сьогодні: Всесвітній день кульбаби, День лепрекона, Міжнародний день хумусу, День народження застібки-липучки, Всесвітній інженерний день IEEE.

13 травня в історії

13 травня 1497 року Папа Римський Олександр VI відлучив від церкви флорентійського ченця Джироламо Савонаролу. Йому закидали підозри в єресі та непокору папській владі. Савонарола – дуже цікавий історичний персонаж. З одного боку – фанатик, якого в наш час можна було б порівняти із лідером тоталітарної секти. З іншого – провісник Реформації, який висловлював прогресивні думки та часто справедливо критикував церковну владу через надмірність, розкіш та моральне розкладання. Крім своєї ролі у розвитку церкви, він зіграв і значну роль у політиці, адже протягом кількох років був фактичним правителем міста-держави Флоренція.

Савонарола був дуже освіченою людиною. Від свого діда-лікаря він успадкував любов до медицини та філософії, а також великий інтерес до Святого Письма. Хоча батьки планували для хлопчика кар’єру в медицині, він сам дедалі більше схилявся до шляху ченця. Відомо, що Джироламо з юності були притаманні схильність до аскетизму та негативне ставлення до занадто вільного стилю життя сучасників-італійців. Він також уже з перших відомих своїх творів почав критику папства, яке на той час справді було далеким від зразків християнської моралі. Поступово Савонарола захопився середньовічними богословськими творами (особливо Томою Аквінським) і врешті-решт втік з дому та вирушив до монастиря.

Настоятель швидко звернув увагу на освіченість, а також поетичний та ораторський таланти нового ченця та поклав на Джироламо обов’язки проповідника. У 1480-х він проповідував у багатьох містах Італії. Його виступи ставали дедалі популярнішими та збирали все більше людей. Також поступово навколо формувалася група шанувальників і послідовників. Одним із тих, хто зацікавився поглядами Савонароли, був відомий мислитель Джованні Піко делла Мірандола. Він посприяв тому, що Савонаролу викликав до Флоренції правитель цього міста Лоренцо Медічі. Там проповідник обійняв катедру вчителя в монастирі Сан-Марко. То був 1490 рік. Правління Медічі у Флоренції добігало кінця. Їхня зірка заходила, а зірка Савонароли сяяла все яскравіше. Він не просто викладав слухачам Святе Письмо, а й додавав у проповіді власні думки, пояснюючи це божественним натхненням. Цей аскет, звичайно, викривав моральне падіння Італії та пророкував усілякі біди, які стануться, якщо люди не повернуться до стриманості та Бога. Частина того, що передбачав Савонарола (принаймні, як здавалося його сучасникам) збулася. Тож довіра до нього зростала. Уже за рік після його прибуття до Флоренції, у 1491-му, Савонаролу одноголосно обрали настоятелем Сан-Марко.

Критика керівництва церкви, яка була значною у проповідях Савонароли за всіх часів, особливо загострилася після обрання нового Папи Римського – Олександра VI. До того як прийняти це ім’я, понтифік був кардиналом Родріго Борджіа – тим самим батьком численних незаконнонароджених дітей і більшим прихильником корупції та інтриг, аніж вивчення Біблії.

Поки Папа Борджіа просував свого незаконного сина в кардинали та збільшував капітали, Савонарола реформував монастир Сан-Марко, позбавляючись будь-якої розкоші та засуджуючи марнотратство навколо. Авторитет Джироламо був настільки значний, що не зважати на нього не міг навіть Папа Римський. Олександр VI спочатку спробував “повирішувати” питання з Савонаролою у своєму стилі – пропонував тому посади та навіть кардинальський сан, аби той припинив критикувати Рим. На цьому тлі до моральної ваги настоятеля монастиря додалася й політична. У 1494 році французький король Карл VIII увірвався до Італії та вигнав із Флоренції Медічі. Громада міста доручила переговори з французами найавторитетнішій людині – Савонаролі. Так він очолив посольство до французького короля та став фактичним правителем Флоренції. Він відродив республіку та провів низку прогресивних реформ.

Втім, звичайно, правління Савонароли було зовсім не світським. Поступово місто перетворювалося на церковну парафію: пости, молитви, скромний одяг. Сам чернець проголосив “королем Флоренції” Ісуса Христа, а себе призначив лише “обранцем Христа”. Подібний зразковий аскетизм, звісно, ​​не міг подобатися всім у місті. Флорентійська аристократія тяжко звикала до нових порядків, тож у ченця-політика з’являлося дедалі більше противників і навіть ворогів. Серед них був і Папа Римський Олександр VI, якому регулярно діставалося у проповідях Савонароли, і значна частина аристократії, і частина духовенства, яка орієнтувалася на Папу. Утім, позбавитися ченця на чолі міста було не так просто. Він вразив промовою Карла VIII, і той дав Флоренції спокій, навіть повернувши частину контрольованих цим містом земель. Ченці-домініканці, яким Папа Олександр VI доручав знайти ознаки єресі у проповідях Савонароли, нічого подібного не виявили. Народ продовжував виявляти у словах свого лідера “пророцтва”, що збувалися.

Сам Савонарола користався цим і “затягував гайки”. Поступово у Флоренції з’явилися загони підлітків та молодих людей, які стежили за дотриманням моральних норм і збирали “предмети марнославства”. До них могли входити не лише коштовності, а й парфуми, книги (крім Біблії, звісно) та гральні карти. Кульмінацією перетворення міста на монастир стало знамените “багаття марнославства”, де, серед іншого, спалювали твори мистецтва. Це багаття запалили 7 лютого 1497 року. Усього через кілька місяців Папа Олександр VI оголосив вчення Савонароли “підозрілим” і видав короткий указ про його відлучення від церкви. Папа був змушений протистояти ченцю-правителю ще протягом року. Савонарола відкинув рішення Олександра VI, відповів гнівними промовами та текстами й навіть просував ідею скликання Вселенського собору. Папа поступово консолідував опонентів Савонароли. Зрештою, проповідника заарештували. Його звинуватили в єресі та після жорстоких тортур стратили 23 травня 1498 року на площі Синьйорії у Флоренції.

13 травня 1637 року вважають днем, коли кардинал Рішельє придумав столовий ніж. Докладніше.

13 травня 1787 року з Британії до Австралії вирушив так званий Перший Флот. На борту кораблів були перші колоністи, які обжили новий та досить суворий континент. Докладніше.

13 травня 1849 року народився український письменник Панас Мирний. Докладніше.

13 травня 1888 року в Бразилії підписали так званий “Золотий закон”, яким остаточно скасували рабство. Докладніше.

13 травня 1930 року в Тасманії вбили останнього дикого сумчастого вовка (тилацина). Докладніше.

13 травня 1933 року в будинку “Слово” у Харкові застрелився український письменник та один із найвідоміших діячів “Розстріляного відродження” Микола Хвильовий. Докладніше.

13 травня 1950 року відбулися перші перегони першого чемпіонату “Формули-1”. Докладніше.

13 травня 2002 року помер легендарний український футбольний тренер Валерій Лобановський. Докладніше.

13 травня 2022 року Генштаб ЗСУ вперше повідомив, що російська армія “головні зусилля на Слобожанському напрямку зосередила на забезпеченні відходу власних підрозділів від Харкова”.

Церковне свято 13 травня

13 травня вшановують пам’ять мучениці Гликерії, діви, і з нею Лаодикія, сторожа в’язничного. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо небо чисте та безхмарне, то літо буде спекотним і посушливим.

Якщо на каштані вже відцвіли квітки, то скоро настане літо.

Якщо в лісі з’явилося багато грибів, то влітку часто йтимуть дощі.

Що не можна робити 13 травня

Не можна плакати, інакше литимете сльози весь рік.

Не можна робити великих покупок та витрачати багато грошей.

Не варто лінуватися та байдикувати.