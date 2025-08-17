Сьогодні 17 серпня: яке свято та день в історії

17 серпня 1245 року Данило Галицький розбив угорське військо у битві під Ярославом. У 1498-му Чезаре Борджіа став першою людиною в історії, яка відмовилася від кардинальського титулу. У 1771 році Джозеф Прістлі відкрив фотосинтез. 1991-го зняли кліп на культову пісню гурту “Nirvana” “Smells Like Teen Spirit”. 2008-го американський плавець Майкл Фелпс виграв восьме “золото” Олімпіади в Пекіні, встановивши новий рекорд і увійшовши так в історію спорту.

Свята та пам’ятні дати 17 серпня

17 серпня у світі – День магазинів секонд-хенду та Міжнародний день чорного кота.

17 серпня в історії

17 серпня 1245 року галицько-волинські війська під проводом князя Данила Галицького розбили угорську армію в битві під Ярославом. Докладніше.

17 серпня 1498 року Чезаре Борджіа став першою людиною в історії, яка відмовилася від кардинальського титулу. Чезаре взагалі був людиною з такою біографією, що тільки писати романи. Його прагнення до політичної влади, схильність до інтриг і жорстокості надихнули Нікколо Макіавеллі до створення його політичного трактату “Державець” (в оригіналі – “Князь” або “Про князівства”).

З Борджіа Макіавеллі був знайомий особисто, довго та добре. Отже, залишив про нього багато записів, з яких можна судити про характер цього діяча. Наприклад, писав наступне: “Борджіа має один з найважливіших атрибутів великої людини: він умілий авантюрист і знає, як використовувати шанс, що випав йому, з найбільшою для себе вигодою”.

Що ж до біографії Чезаре Борджіа, вона була нетривіальна від початку. Адже юнак був незаконнонародженим сином кардинала Родеріка Лянсол-і-да-Боржа (в італізованому варіанті імені він відомий як Родріго Борджіа). Надалі Родерік, який не дотримувався целібату, став Папою Римським Олександром VI. Недостатня цнотливість, втім, була далеко не єдиною вадою цього глави Католицької церкви. Він не гребував убивствами та торгував церковними посадами. Сучасники навіть підозрювали Папу в кровозмішувальних відносинах із власною дочкою (що, втім, не доведено). На цьому тлі чи не найдрібнішою проблемою виглядало те, що Олександр VI першим серед Пап Римських відкрито визнав своїх позашлюбних дітей.

Не дивно, що так само відверто Папа просував своїх нащадків кар’єрними сходами. Чезаре Борджіа вже у 15 років став єпископом, у 17 – архієпископом Валенсії, а у 18 – кардиналом. Однак бути церковним діячем, ймовірно, не відповідало його амбіціям. Коли кардиналові було 22 роки, батько намагався організувати його весілля з дочкою короля Неаполя, що взагалі не відповідало жодним канонам Католицької церкви. Весілля так і не сталося через відмову батька нареченої. Але того ж року, 17 серпня 1498-го, Чезаре відмовився від сану, щоб стати військовим. Король Франції Людовик XII одразу надав екскардиналу титул герцога Валентинуа. Після чого Чезаре Борджіа за підтримки Людовика одружився з сестрою короля Наваррського Шарлоттою д’Альбре. Сам Людовик “перейнявся” долею Чезаре не просто так – в обмін він отримав від Папи Римського дозвіл розлучитися.

Новий герцог Валентинуа став генералом армії Людовика XII. Надалі Папа та батько в одному флаконі створив для сина власну державу на півночі Італії та призначив командувачем папських армій. На чолі цього війська Чезаре розширював свої території, паралельно вдаючись до інтриг, вбивств, зрад та усіляких проявів підлості. Тобто ставив владу вище за будь-які поняття моралі й ставав “державцем” саме того типу, який описав Макіавеллі. Яскраве життя Чезаре було успішним, поки живий був його батько. Після смерті Олександра VI та дуже короткого понтифікату його наступника, прихильного до Борджіа, фортуна відвернулася від Чезаре. Його землі поверталися під папську владу, а сам Борджіа, зраджений одним із найближчих союзників, опинився в ув’язненні в Іспанії. Утім, згодом зміг втекти та ще повоювати на службі у брата своєї дружини – короля Наварри Жана III. Чезаре загинув, потрапивши в засідку під час облоги замку – зазнав смертельного поранення списом.

17 серпня 1771 року англієць Джозеф Прістлі відкрив явище фотосинтезу. Докладніше.

17 серпня 1945 року Індонезія проголосила незалежність від Нідерландів. Докладніше.

17 серпня 1991 року провели фільмування відеокліпу на культову пісню гурту “Nirvana” “Smells Like Teen Spirit”. Докладніше.

17 серпня 2008 року американський плавець Майкл Фелпс завоював восьму золоту медаль Олімпіади-2008 у Пекіні. Так він перевершив рекорд свого ж земляка Марка Спітца. Той 1972 року отримав сім золотих нагород за одну Олімпіаду. Докладніше.

Церковне свято 17 серпня

17 серпня вшановують пам’ять мученика Мирона, пресвітера. Мирон жив у III столітті. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 17 серпня, таким буде листопад.

Якщо на кущах пізньої малини багато ягід, то в цьому році буде чудовий урожай.

Що не можна робити 17 серпня

Не можна довго дивитися в дзеркало.

Не можна ходити на цвинтар.

Краще на цей день не планувати весілля і сватання.