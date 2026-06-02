Золочів та шість сіл: зону обов’язкової евакуації розширили на Богодухівщині

У Богодухівському районі розширюють зону обов’язкової евакуації. Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області, передають у ХОВА.

«Враховуючи безпекову ситуацію та системні обстріли з боку російських окупантів, розширюємо зону обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку. Мова йде про 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей. Харківська ОВА спільно з волонтерськими організаціями та благодійними фондами готова забезпечити вимушено переміщених осіб усім необхідним – від тимчасового житла до медичної, гуманітарної, юридичної допомоги. Логістичні маршрути затверджені та відпрацьовані. Закликаємо громадян зберегти життя й виїхати з небезпечних територій», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Евакуація здійснюватиметься із семи населених пунктів: селища Золочів та сіл Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина.