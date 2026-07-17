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Перші хвилини після атаки і наслідки удару ракети по Харкову (фото, відео)

Події 21:43   17.07.2026
Оксана Якушко
Перші хвилини після атаки і наслідки удару ракети по Харкову (фото, відео)

У Харкові ракета «Бандероль» поцілила по проїжджій частині, внаслідок удару загинув водій автомобіля, який у момент атаки проїжджав там.

Удар стався у Шевченківському районі Харкова, по вулиці Клочківській, з дев’яти постраждалих сімох ушпиталили, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ракетного обстрілу Шевченківського району, на жаль, загинув 40-річний чоловік. На цей час відомо про 9 постраждалих, серед них – двоє дітей: семирічний хлопчик зазнав вибухових поранень, у дворічного хлопчика – гостра реакція на стрес», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

 

«Відбулося влучання бандеролі, на жаль, маємо 9 постраждалих людей, серед яких 5 важких. Крім цього, одна людина загинула, пошкоджено дуже багато автівок, пошкоджена контактна мережа. Зараз працюють наші комунальні служби, працівники ДСНС, Нацполіція», – розповів з місця «прильоту» мер Харкова Ігор Терехов.

Також пошкоджена контактна мережа зовнішнього освітлення, вибуховою хвилею вибиті вікна у прилеглих житлових будинках і офісній будівлі.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, вибух пролунав у Харкові о 19:29, пізніше стало відомо, що росіяни атакували Шевченківський район, практично одразу стало відомо про одного загиблого, 8 постраждалих, з них двоє дітей.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 21:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ракета «Бандероль» поцілила по проїжджій частині, внаслідок удару загинув водій автомобіля, який у момент атаки проїжджав там.".