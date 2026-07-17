Терехов розповів про тактику ворога і звернувся до харків’ян

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону зазначив, що місто перебуває під постійними обстрілами з боку РФ. Він розповів, що найчастіше стає ціллю ворога.

«Не виключення і сьогодні – «молния» влучила в одне з промислових підприємств, розташоване в Основ’янському районі. Напередодні теж були обстріли. Майже щодня ми маємо влучання. Сьогодні працюємо для того, щоб якнайшвидше навести лад. Користуючись нагодою, хочу звернутись до мешканців Харкова та людей, які перебувають у місті, щоб вони не нехтували повітряною тривогою, а спускались в укриття, берегли себе і своє життя», – закликав міський голова.

За його словами, зараз росіяни почали активно атакувати FPV-дронами на оптоволокні.

«На жаль, вони розробили таку технологію, що дрон на оптоволокні може долітати на відстань приблизно до 40 км, цього вистачає, щоб влучати по передмістю Харкова і по місту. Тактика незмінна: ворог обстрілює критичну інфраструктуру, б’є по житлових будинках, по промислових підприємствах, по зонах відпочинку харків’ян. Вони використовують і «шахеди», і «молнии», і КАБи, і зараз почали FPV-дронами», – підкреслив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”