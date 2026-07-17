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Пожежа в центрі Харкова: горів двоповерховий будинок

Події 10:25   17.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежа в центрі Харкова: горів двоповерховий будинок

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що сьогодні, 17 липня о 07:16, отримали повідомлення про пожежу в центрі Харкова.

Як виявилося, спалахнув двоповерховий будинок в Основ’янському районі.

Пожежа у Основ'янському районі 17 липня

“На момент прибуття підрозділів ДСНС горіли побутові речі на першому поверсі на площі десять квадратних метрів. На місці події працювали близько 20 рятувальників та пʼять одиниць техніки ДСНС”, – пишуть у повідомленні.

Пожежа у Основ'янському районі 17 липня

О 09:45 пожежу вдалося ліквідувати. Обійшлося без постраждалих, причину виникнення загоряння ще встановлюють, додали рятувальники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 10:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що сьогодні, 17 липня о 07:16, отримали повідомлення про пожежу в центрі Харкова.".