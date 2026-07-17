Пожежа в центрі Харкова: горів двоповерховий будинок

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що сьогодні, 17 липня о 07:16, отримали повідомлення про пожежу в центрі Харкова.

Як виявилося, спалахнув двоповерховий будинок в Основ’янському районі.

“На момент прибуття підрозділів ДСНС горіли побутові речі на першому поверсі на площі десять квадратних метрів. На місці події працювали близько 20 рятувальників та пʼять одиниць техніки ДСНС”, – пишуть у повідомленні.

О 09:45 пожежу вдалося ліквідувати. Обійшлося без постраждалих, причину виникнення загоряння ще встановлюють, додали рятувальники.