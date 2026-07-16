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Голова СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Міноборони — Зеленський

Погода 21:24   16.07.2026
Олена Нагорна
Голова СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Міноборони — Зеленський Фото: телеграм Володимира Зеленського

Виконувати обов’язки міністра оборони України тимчасово буде Євгеній Хмара, який наразі є виконувачем обов’язків очільника СБУ, повідомив президент Володимир Зеленський. Після завершення всіх юридичних процедур його кандидатуру подадуть на затвердження Верховною Радою.

Президент зазначив, що вже провів зустріч із Хмарою, під час якої обговорив проведення далекобійних ударів по території Росії та забезпечення українських військових підрозділів усім необхідним.

«Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії. Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні», — підкреслив Зеленський.

Він також запевнив, що Україна продовжить розвивати всі ключові програми підтримки армії, зокрема пряме фінансування бойових бригад, справедливий розподіл особового складу, максимальне забезпечення військових дронами та швидке впровадження домовленостей із міжнародними партнерами.

«Вважаю, що в наявних умовах реальна результативність у далекобійності, реально сильна безпекова робота, яка гарантуватиме контроль за внутрішньою ситуацією у складових Сил оборони, та реальний досвід управління людьми в Центрі спеціальних операцій “Альфа” Служби безпеки України мають стати перевагою і на посаді міністра оборони України», — заявив президент.

Наступне пленарне засідання Верховної Ради призначено на 18 серпня.

Нагадаємо, акції протесту пройшли вранці по всій Україні через відставку міністра оборони Михайла Федорова. З плакатами на його підтримку виходили у столиці, Львові, Дніпрі, Одесі та багатьох інших містах. У Харкові люди збиралися в саду Шевченка. Деякі на плакатах зазначили, що вони на боці Федорова у конфлікті з головнокомандувачем Сирським. Невдовзі факт такого конфлікту між Генштабом та Міноборони підтвердив на пресконференції сам президент Володимир Зеленський. За його словами, він мав системний характер і відбувався «на різних рівнях», тож справа була не лише в особистостях. Зеленський зазначив, що не знімає з себе відповідальності за те, що Федоров та Сирський не змогли дійти згоди. І додав, що Федоров залишиться в його команді. Виходив на брифінг й ексміністр оборони. Він заявив, що раніше пропонував Зеленському звільнити головкома, бо той начебто блокував його ініціативи. Президент відмовився. Реакція Сирського не забарилася. У своєму телеграм-каналі той натякнув на власні здобутки, зазначивши, що саме успішна Київська оборонна операція дала можливість сьогодні проводити брифінги у столиці. 

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 21:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконувати обов’язки міністра оборони України тимчасово буде Євгеній Хмара, який наразі є виконувачем обов’язків очільника СБУ, повідомив президент Володимир Зеленський.".