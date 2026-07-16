Врятувати Художній музей у центрі Харкова: що вже зробили бійці ДСНС (відео)

У будівлі Художнього музею у Харкові, яка опинилася під загрозою руйнування через часткову втрату покрівлі внаслідок удару БпЛА «Шахед» 14 червня, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області, рятувальники-альпіністи зараз працюють на даху культурної установи. До робіт залучили особовий склад та спецтехніку.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав, що наразі стоїть завдання стабілізувати технічний стан пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення, щоб не допустити її подальшої руйнації та створити умови для майбутнього відновлення.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, будівля Художнього музею в Харкові, зведена на початку XX століття за проєктом видатного архітектора Олексія Бекетова, опинилася під загрозою руйнування через часткову втрату покрівлі внаслідок удару БпЛА «Шахед» 14 червня. Щоб не втрачати місяці на бюрократію та тендери, ХОВА спільно з МВС залучили до екстреної консервації підрозділи ДСНС. 11 липня рятувальники Харківщини та Сумщини розпочали розчищення понівеченої покрівлі, щоб закрити будівлю від негоди.