Live

Врятувати Художній музей у центрі Харкова: що вже зробили бійці ДСНС (відео)

Культура 19:32   16.07.2026
Олена Нагорна
Врятувати Художній музей у центрі Харкова: що вже зробили бійці ДСНС (відео)

У будівлі Художнього музею у Харкові, яка опинилася під загрозою руйнування через часткову втрату покрівлі внаслідок удару БпЛА «Шахед» 14 червня, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області, рятувальники-альпіністи зараз працюють на даху культурної установи. До робіт залучили особовий склад та спецтехніку.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав, що наразі стоїть завдання стабілізувати технічний стан пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення, щоб не допустити її подальшої руйнації та створити умови для майбутнього відновлення.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, будівля Художнього музею в Харкові, зведена на початку XX століття за проєктом видатного архітектора Олексія Бекетова, опинилася під загрозою руйнування через часткову втрату покрівлі внаслідок удару БпЛА «Шахед» 14 червня. Щоб не втрачати місяці на бюрократію та тендери, ХОВА спільно з МВС залучили до екстреної консервації підрозділи ДСНС. 11 липня рятувальники Харківщини та Сумщини розпочали розчищення понівеченої покрівлі, щоб закрити будівлю від негоди.

Читайте також: Відновлення музею Сковороди: що зроблено, у скільки оцінили реставрацію

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова — головне 16 липня: протест, “прильоти”, дитину вдарило струмом
Новини Харкова — головне 16 липня: протест, “прильоти”, дитину вдарило струмом
16.07.2026, 20:32
Знаменитий годинник прибрали із Саржиного яру — що сталося
Знаменитий годинник прибрали із Саржиного яру — що сталося
16.07.2026, 17:17
БпЛА «Шахед» впав на березі річки в Харкові, є поранений — Терехов
БпЛА «Шахед» впав на березі річки в Харкові, є поранений — Терехов
16.07.2026, 19:54
Корея допомагає відновлювати Харків: про що ще домовився з послом Терехов
Корея допомагає відновлювати Харків: про що ще домовився з послом Терехов
16.07.2026, 17:40
Росіяни знищили “швидку”, яка приїхала в Золочів рятувати поранених (фото)
Росіяни знищили “швидку”, яка приїхала в Золочів рятувати поранених (фото)
16.07.2026, 18:03
Застрелився ексзаступник начальника ГУНП Харківщини, пишуть у мережі: дані НПУ
Застрелився ексзаступник начальника ГУНП Харківщини, пишуть у мережі: дані НПУ
16.07.2026, 15:35

Новини за темою:

16.07.2026
Стало відомо про ще один “приліт” по Харкову, але був він ще вдень (відео)
16.07.2026
БпЛА «Шахед» впав на березі річки в Харкові, є поранений — Терехов
16.07.2026
Реалізація програми «єВідновлення» на Харківщині: оперативні дані ХОВА
16.07.2026
Росіяни знищили “швидку”, яка приїхала в Золочів рятувати поранених (фото)
16.07.2026
Корея допомагає відновлювати Харків: про що ще домовився з послом Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Врятувати Художній музей у центрі Харкова: що вже зробили бійці ДСНС (відео)», то перегляньте більше у розділі Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 19:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будівлі Художнього музею у Харкові, яка опинилася під загрозою руйнування внаслідок удару БпЛА «Шахед» 14 червня, тривають аварійно-відновлювальні роботи.".