Застрелився ексзаступник начальника ГУНП Харківщини, пишуть у мережі: дані НПУ

Вдень 16 липня у телеграм-каналах з’явилась інформація про самогубство колишнього заступника начальника ГУНП Харківщини Сергія Чижа. Правоохоронці імен не називають, однак пишуть, що встановлюють обставини смерті чоловіка у Полтавському районі.

У пабліках писали, що “тіло знайшли за місцем проживання в місті Карлівка з пострілом із нагородного пістолета”.

У ГУ Нацполіції в Полтавській області повідомили, що 16 липня близько 10:40 надійшло повідомлення про смерть 44-річного чоловіка за місцем його проживання у Карлівській громаді.

“Під час першочергових слідчих дій встановлено, що померлий є колишнім працівником правоохоронних органів. За попередніми даними, смерть чоловіка могла настати внаслідок самогубства. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу”, – пишуть правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство з приміткою самогубство) ККУ. Тривають слідчі дії.

Зазначимо, Сергій Чиж з 2017 року працював заступником начальника Головного управління Нацполіції у Харківській області. А з листопада 2021 року його призначили керівником Головного управління Національної поліції в Сумській області. У квітні 2023-го року Чиж залишив цю посаду, на його місце прийшов Петро Токар (який нині очолює облуправління Нацполіції Харківщини). Тоді у ЗМІ повідомлялося, що Сергія Чижа перевели до центрального органу управління, задовольнивши його рапорт на переведення.