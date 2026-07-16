Харків’янина підозрюють у розповсюдженні наркотиків – що у нього знайшли

Підозру у поширенні наркотиків отримав харків’янин, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Слідчі та оперативники відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 задокументували кілька епізодів вчинення злочину. Під час першого – було зафіксовано продаж дози «PVP». Надалі фігурант знову збув заборонену речовину, після чого його одразу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – зазначили в поліції.

Правоохоронці також провели обшук за місцем проживання підозрюваного. В результаті вони знайшли докази, які підтверджують провину чоловіка.

“Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України”, – додали копи.